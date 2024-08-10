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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

親子歡樂遊佐登妮絲城堡 1張票看4展再加免費宮廷服限時體驗

2024/08/10 21:46

佐登妮絲城堡1票看4個展，「會動的文藝復興」等你來互動。（佐登妮絲城堡提供）佐登妮絲城堡1票看4個展，「會動的文藝復興」等你來互動。（佐登妮絲城堡提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕暑假尾聲想來個親子小旅行，佐登妮絲城堡推出現場購票超值優惠，門票加阿里山在地好茶3選1提供特惠價，平日還有超值特惠組合，從門票、餐飲到宮廷服體驗一票全包，不僅有秒到歐洲驚喜感，還可1張票看4個展，展出內容從藝術創新到人文關懷，包含「會動的文藝復興」、「會動的清明上河圖」、「親子佐美喵彩繪劇場」、「她們的美麗重生相片故事展」。

進入佐登妮絲城堡，在「嘉」就能參觀「會動的清明上河圖」。（佐登妮絲城堡提供）進入佐登妮絲城堡，在「嘉」就能參觀「會動的清明上河圖」。（佐登妮絲城堡提供）

佐登妮絲表示，此次可說是中外著名畫展匯聚嘉義佐登妮絲城堡，無論是購買一般票券還是優惠組合，都能暢玩園區1票看4展。尤其是繼打造文藝復興沉浸式體驗空間，展出百年復刻名畫達文西〈最後的晚餐〉、〈蒙娜麗莎〉等多幅經典復刻畫作的「會動的文藝復興展」之後，如今佐登妮絲城堡再將「會動的清明上河圖」搬回「嘉」，重磅再現800年前北宋畫家張擇端繪製的繁華北宋首都汴京，不用到台北就能入堡參觀。透過投影技術、考據重製，讓1068位人物、29艘條船、73匹牛、馬、驢、騾等家畜全都「動起來」，打破時空界限，參觀者沉浸式一覽北宋的歷史人文。

在佐登妮絲城堡限定親子佐美喵彩繪劇場，創作專屬自己的佐美喵。（佐登妮絲城堡提供）在佐登妮絲城堡限定親子佐美喵彩繪劇場，創作專屬自己的佐美喵。（佐登妮絲城堡提供）

另一個「來嘉必訪」的「親子佐美喵彩繪劇場」，則是為了增加親子互動遊戲的體驗，在沉浸式光影互動藝術中，遊客可親手繪製專屬自己的3D「佐美喵」，接著透過專屬儀器掃描，將屬於自己獨一無二的佐美喵圖畫放進投影世界，體驗嘉義山線與海線的在地魅力。

「她們的美麗重生相片故事展」呈現癌症患者堅韌不拔的生命力。（佐登妮絲城堡提供）「她們的美麗重生相片故事展」呈現癌症患者堅韌不拔的生命力。（佐登妮絲城堡提供）

此外，佐登妮絲長期關懷女性議題，透過藝文展覽拋磚引玉，希望喚醒社會大眾關注女性健康，即日起至10月30日，佐登妮絲集團攜手中華民國乳癌病友協會（TBCA），於佐登妮絲城堡展出「她們的美麗重生相片故事展」，透過一幅幅震撼人心的圖像畫面呈現癌友們奮力抗癌的生命歷程。展出從生命中的3個階段：「原本的人生（罹癌前）」、「人生轉捩點（生病中）」及「美麗重生（現況）」，闡述個人生命歷程，呈現癌症患者堅韌不拔的生命力。

針對平日的超值特惠組合，從門票、餐飲到宮廷服體驗，一票全包。（佐登妮絲城堡提供）針對平日的超值特惠組合，從門票、餐飲到宮廷服體驗，一票全包。（佐登妮絲城堡提供）

除了看展外，目前佐登妮絲城堡正在進行集團百萬年中慶抽獎活動、響應瑪利亞社會福利基金會「0-3歲極早期療育服務計畫」，贊助佐登妮絲明星熱銷商品等，也期待民眾熱情參與。更多內容詳詢佐登妮絲官網

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