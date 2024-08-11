（影音）妮妃雅謝幕前林郁婷奪金 台灣館眾人飆淚舉國旗見證文奧的奇蹟旅程

彌補賽場不能舉國旗的遺憾，林郁婷奪金消息一傳來，妮妃雅馬上高舉國旗慶祝。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化奧運最後一天在巴黎時間10日晚間登場，壓軸的妮妃雅演出時值拳擊金牌戰，駐法大使吳志中、文化部次長王時思與2位拳擊女將吳詩儀、陳念琴，都在台灣館現場一起守候，就在妮妃雅演出結束前，傳來林郁婷獲得金牌的消息，大螢幕瞬間出現慶賀金牌的影片，在奧運應援曲唱出「勝利就是現在」時，全場歡聲雷動，大家感動得互相擁抱。

妮妃雅邀奧運國手、駐法大使吳志中、文化部次長王時思等人，一起上台圍圈圈跳舞，慶祝台灣再獲一金。（記者凌美雪攝）

在此次表演中扮「媽祖」登場的妮妃雅，演出過程就問觀眾，「大家是不是也在關心另外一個舞台正在發生的事情？」中間還幾度開玩笑說，她正在接受來自媽祖的訊息，她感謝大家來台灣館為選手打氣，也與她同樂，雖然不知為何台灣在聯合國並沒有席次，但她相信台灣終將變成國際的成員。

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妮妃雅與拳擊選手吳詩儀擁抱，慶祝台灣再奪金。（記者凌美雪攝）

結果才講完沒多久，現場就開始播放林郁婷奪金喜訊，妮妃雅開心到跪下來，痛哭到語無倫次。旋即起身揮舞彩旗，帶領全場大喊「台灣、台灣NO.1」，台灣2位女子拳擊選手也加入慶賀，甚至哭紅了眼。駐法大使吳志忠與文化部次長王時思等人，都一起上台互相擁抱，手牽手圍圈圈跳舞。

妮妃雅感動痛哭到一度語無倫次。（記者凌美雪攝）

其實昨晚若依原訂節目時間，林郁婷奪金賽結果出爐，應是在妮妃雅謝幕散場後，沒想到前2天演出非常順利的「小事製作」，突因電腦故障延遲了15分鐘，連帶妮妃雅的壓軸也延後登場，結果竟因此意外成為林郁婷奪金的慶祝派對，幕後策劃團隊都感動地說，「謝謝媽祖、謝謝城隍爺、謝謝上帝、謝謝天、謝謝所有的巧合」。妮妃雅為慶祝台灣再度奪金，演出結束後心情大好地加碼宣布，開放30分鐘供觀眾輪流合影留念。

台灣館舞台大螢幕秀出所有選手名字，向台灣隊致敬。（記者凌美雪攝）

駐法大使吳志中表示，「今天晚上我在這邊要感謝巴黎奧會、感謝法國政府、感謝你們，給我們一個這麼棒的一個旅程。」文化部次長王時思則表示，「這是一段充滿驚喜、驚奇跟各種美好回憶的旅程」、「這趟旅程對我們來說意義非凡，這是我們第一次參與文化奧運，而我們相信，這不會是最後一次；無論叫做中華台北還是台灣，我們都不會放棄參與國際的任何機會，讓全世界知道台灣渴望成為國際社會共同的成員。」

林郁婷奪金消息讓台灣館歡聲雷動。（記者凌美雪攝）

文化奧運台灣館完成15天共57場表演，在奪金的喜悅中落幕。（記者凌美雪攝）

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