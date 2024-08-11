嘉美館搭上巴黎奧運熱潮 蒲添生《運動系列》雕塑展現身體力與美

蒲添生雕塑作品呈現體操、溜冰運動選手的力與美及平衡感。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2024巴黎奧運將謝幕，運動員揮灑汗水、堅持到底的運動精神，深植民眾心中，嘉義市立美術館延續這股熱情，搭上巴黎奧運熱潮，即日起到9月29日，在4樓文化沙龍舉辦「拂過栖息的陽光的風─蒲添生《運動系列》展」，以雕塑作品展現身體的律動、平衡、姿態的極限與美感。

今天上午不少遊客到嘉美館看到此展覽十分驚喜，觀展民眾說，為了孩子暑假作業帶孩子來看展覽，看到與奧運相關的運動系列展品，覺得很貼近日常生活、看了很有共鳴。

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蒲添生以1988年奧運體操選手為靈感創作，嘉美館搭上巴黎奧運熱潮舉辦蒲添生《運動系列》雕塑展。（記者王善嬿攝）

嘉美館長陳佳琦表示，已故雕塑家蒲添生是台灣極具代表性第一代雕塑家，有「台灣雕塑的拓荒者」之稱，蒲添生紀念館館長蒲浩志2022至2023年，陸續捐贈蒲添生創作給嘉美館，其中《運動系列》雕塑作品是嘉美館珍貴館藏，適逢巴黎奧運，由策展人許遠達策畫「拂過栖息的陽光的風─蒲添生《運動系列》展」。

陳佳琦表示，10件展出作品，是雕塑家蒲添生看了1988年韓國奧運電視轉播，從羅馬尼亞「體操精靈」西莉瓦絲而得的靈感所創作，捕捉如溜冰選手單足正弓身旋轉的時刻、體操選手倒立分腿的平衡木動作、一字馬、腰部形成拱橋的轉折動作表現等，呈現身體的平衡協調、肌肉張力之美。

嘉義市立美術館。（記者王善嬿攝）

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