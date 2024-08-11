集結台灣第一線變裝皇后 「灣島阮兜」8/17登場

「灣島皇后」由薔薇、尤蘭達、跩姬、瑪莉安、飛利冰、美凱菈、Rico、Honey Ji、Noise、佛跳薔等10位變裝藝術家組成。（灣島皇后提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕風靡全球的新興表演藝術「變裝秀」，近年來在台灣快速崛起，當台灣變裝皇后妮妃雅奪下美國實境電視節目《魯保羅變裝皇后秀》第16季冠軍後，不僅讓全球席捲香蕉旋風，讓不少外國觀眾開始在社群上關注台灣變裝皇后，更激起台灣民眾對變裝藝術的討論，本土變裝皇后也在討論熱潮之下，再次將變裝文化帶進大眾視野，不僅在LGBTQ+族群受到歡迎，更逐漸打破同溫層的討論，受到普羅大眾的關注。

以台灣變裝皇后為主的「灣島阮兜」，以｢超越鋼鐵的意志」為主軸展開多樣化的表演內容。

由「灣島皇后」推出的「灣島阮兜——超越鋼鐵的意志」演出，集結台灣目前第一線變裝皇后，包含薔薇、尤蘭達、跩姬、瑪莉安、飛利冰、美凱菈、Rico、Honey Ji、Noise、佛跳薔等10位變裝藝術家，以華麗的坎普（Camp）風格表演，展現對台灣土地的摯愛與深情。每位皇后演出風格大不相同，卻能在同一個舞台中交織演出，體現台灣多元文化與包容性。

請繼續往下閱讀...

灣島皇后表示，在妮妃雅於巴黎文化奧運表演後，台灣討論性別議題、關注變裝皇后又來到新的高度，此場表演是台灣變裝皇后獻給台灣這塊土地愛的訊息，內容包含致敬經典台語年代金曲、鼓勵身材焦慮人們做自己、每個皇后自我的人生故事、變裝皇后的自我認同展現，多樣化的表演內容，如同台灣自由民主以及包容多元的展現。

台灣做為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，在 LGBTQ+ 權益上為亞洲的領頭羊，而變裝皇后作為長期處在LGBTQ+議題的先鋒，一場全由台灣變裝皇后進行展演的秀，邀請觀眾了解變裝文化的發展歷史脈絡之餘，更能透過「灣島皇后」們充滿藝術性的裝扮以及卯足全力的表演中，體驗專屬於台灣變裝皇后的獨特魅力。「灣島阮兜——超越鋼鐵的意志」將在8月17日於三創生活園區 CLAPPER STUDIO 展演廳登場，演出詳詢KKtix網站（https://bit.ly/taiwandragqueen）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法