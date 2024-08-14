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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

香港萬聖狂歡月超瘋狂 香港迪士尼、海洋公園要讓遊客玩到嚇嚇叫

2024/08/14 19:53

香港萬聖節過節氣氛濃厚，迪士尼樂園度假區將舉辦萬聖狂歡派對。（香港旅遊發展局提供）香港萬聖節過節氣氛濃厚，迪士尼樂園度假區將舉辦萬聖狂歡派對。（香港旅遊發展局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近年來，萬聖節逐漸受到重視，在萬聖節期間推出的搞怪活動也形成一種旅遊主題，尤其是香港，把萬聖節變成萬聖狂歡月，整個9到10月，香港將瀰漫萬聖節獨特的搞怪氣氛。香港旅遊發展局今年利用農曆7月的中元節話題，提早公布香港萬聖節的精采活動，並聯同旅行業者推出優惠的萬聖節套裝行程，歡迎大家搶先預約玩到嚇嚇叫的萬聖節假期。

今年萬聖節期間，香港迪士尼樂園惡人朋友再度傾巢而出，與賓客一起反轉迪士尼。（香港旅遊發展局提供）今年萬聖節期間，香港迪士尼樂園惡人朋友再度傾巢而出，與賓客一起反轉迪士尼。（香港旅遊發展局提供）

首先是老少咸宜的香港迪士尼樂園度假區，萬聖狂歡派對「Disney Halloween Time」將於9月13日至10月31日推出，迪士尼惡人將再度傾巢而出，與賓客一起反轉迪士尼！時尚女魔頭庫伊拉舉辦的「惡人大宅舞會」將強勢回歸，並邀來她的迪士尼惡人朋友一起帶領賓客投入時尚音樂派對，黑魔女、海妖烏蘇拉、巫師霍博士、加斯頓、嘉芙夫人會再次亮相得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」，用詭魅的音樂引領賓客進入黑暗世界。多位迪士尼朋友及達菲與好友也將換上萬聖節服飾，於「米奇 Halloween 玩轉大街派對」與賓客載歌載舞。千萬不要錯過「阿Jack怪誕大餐」，體驗怪誕城的奇風異俗飲食。焦點人物南瓜王傑克、莎莉和烏基布基也會到場跟大家互動，「萬」遊Trick-or-Treat也是最矚目傳統之一。記得走遍樂園尋找南瓜頭流動趣玩站，跟演藝人員要糖果。

海洋公園哈囉喂全園祭9月7日正式揭幕，號召大人小朋友一同盛裝打扮，共度熱鬧有趣的萬聖節。（香港旅遊發展局提供）海洋公園哈囉喂全園祭9月7日正式揭幕，號召大人小朋友一同盛裝打扮，共度熱鬧有趣的萬聖節。（香港旅遊發展局提供）

香港海洋公園主打的「海洋公園哈囉喂全園祭 2024」將於9月7日正式揭幕，號召大人小朋友一同盛裝打扮，盡情暢玩哈囉喂全園祭的驚悚鬼屋及各種表演。屆時海濱樂園廣場將引爆「全民Trick-or-Treat」，小朋友可跟爸媽一起大玩互動小遊戲，並與大堆南瓜怪瘋狂打卡。入夜後，公園將閃現鬼魅燈光，嘩鬼會突然現身，與大家趣怪合照。而6大驚嚇體驗將突破驚悚極限，以全新互動元素帶你探索靈異區域，一步步走進舊城寨、厲鬼凶宅、陰靈酒店等詭異禁地，心寒指數直線上升！哈囉喂還有一連串期間限定精采表演、遊戲攤位、萬聖節主題美食，以及各種打卡必備的頭飾和公仔精品，助你打造最佳造型，迎接全民哈囉喂，探索猛鬼新領域。

全港僅有的「古典名車收藏館」正式對外開放，現場收藏數十輛勞斯萊斯古董車及賓利豪車。（香港旅遊發展局提供）全港僅有的「古典名車收藏館」正式對外開放，現場收藏數十輛勞斯萊斯古董車及賓利豪車。（香港旅遊發展局提供）

香港旅遊發展局表示，萬聖節期間，香港的商場、酒吧和餐廳，充斥著驚奇古怪又趣味的主題裝置，蘭桂坊化身為充滿驚悚與驚喜的派對天堂，為整個城市帶來無限樂趣與驚嚇。民眾可利用旅行業者精心包裝的行程，輕鬆遊香港。例如東南旅遊推出「哈囉喂搞鬼趣」，3天機加酒自由行4人1室，含香港海洋公園門票；雄獅旅遊的萬聖節專案3天機加酒自由行4人1室，另享888元優惠可加購主題鬼屋套票，入住灣仔帝盛酒店，雄獅旅遊還會安排專車送往海洋公園，並特別提供萬聖節限定禮包，含括萬聖小禮、Bakehouse蛋塔以及香港美食手信；可樂旅遊推出香港迪士尼樂園萬聖節專案，含樂園2日門票住香港迪士尼探索家酒店，以及一位難求的萬聖節限定美食「阿Jack怪誕大餐」。可樂旅遊還有香港捉鬼團專案，3天機加酒自由行4人1室，搭配星宇航空住市區酒店，含香港海洋公園門票及香港迪士尼樂園門票。

帝京酒店推出文學饗宴「愛玲宴」，用精緻美饌帶大家走進張愛玲的文學世界。（香港旅遊發展局提供）帝京酒店推出文學饗宴「愛玲宴」，用精緻美饌帶大家走進張愛玲的文學世界。（香港旅遊發展局提供）

只想親臨香港感受萬聖節歡樂氣氛，香港旅遊發展局特別推薦香港輕奢體驗新提案，鼓勵旅客在香港旅程中為自己安排一個輕奢的體驗，為整趟旅程點綴不同的記憶點。例如雄獅旅遊包裝經典勞斯萊斯精華遊，入住荃灣西如心酒店海景房，3天機加酒自由行2人1室。五福旅遊推出張保仔號加胡同日落晚餐行程，含船上每人1杯飲料，入住帝樂文娜酒店還送酒店酒吧迎賓雞尾酒，3天機加酒自由行2人1室。可樂旅遊包裝香港文華東方酒店專案，特別安排贈送位於酒店內、獲選亞洲50大最佳酒吧第10名的The Aubrey時令調酒1杯，3天機加酒自由行2人1室。還有，張愛玲曾在香港讀大學，多部作品膾炙人口，如《傾城之戀》、《紅玫瑰與白玫瑰》、《半生緣》等，帝京酒店廚藝團隊以其作品及一生為藍圖，加入創意推出「愛玲宴」，套餐共演繹9道菜式，將張愛玲筆下細膩的色香味淋漓盡致地活現於餐桌上，用精緻美饌帶大家走進張愛玲的文學世界，也值得遊客品賞。

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