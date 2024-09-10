北科大學生團隊AI作品《情感葬儀社》 獲邀參展奧地利林茲電子藝術節

北科大互動設計系學生團隊畢業製作AI互動投影作品《情感葬儀社》，加入AI聊天機器人技術，為心碎的人提供完整的情緒管道，受邀參與有「科技藝術奧斯卡」之稱美稱的2024年奧地利林茲電子藝術節。 （北科大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕互動科技也可以療癒情感、安慰傷痛！北科大互動設計系學生團隊畢業製作AI互動投影作品《情感葬儀社》，加入AI聊天機器人技術，為心碎的人提供完整的情緒管道，也透過互動功能賦予參與者正向行動力，受邀參與有「科技藝術奧斯卡」之稱美稱的2024年奧地利林茲電子藝術節。

《情感葬儀社》為北科大互動設計系學生郭美辰、陳思綺、陳麒安、蕭坤益的AI互動投影作品，團隊從「痛不欲生」的失戀經驗出發，透過互動科技療癒情感、安慰傷痛，猶如喪葬習俗的「超度」儀式般，祝福已逝，撫慰在生。

請繼續往下閱讀...

團隊說明，在網路社群與論壇中募集受訪者進行訪談時，從形形色色的失戀經驗和情感回饋中發現，在資訊瞬即萬變的現代，情感也有如訊息或短影音般碎片化，決定交往或分手甚至只需要通訊軟體上的一句話，這使得人們的情感無處安放，無從宣洩，彷彿死後的中陰階段，情感的亡魂在49天內隨處飄蕩，等待康復。

而為使作品更臻完美，團隊更主動諮詢北科大的學輔中心多位心理輔導老師，徵詢專業建議後，整合入LineBot的AI資料庫內。

團隊表示，透過AI聊天機器人技術，能為心碎的人提供完整的情緒管道。透過內省、發洩和告別等階段，逐漸尋回平靜。作品中還有「報仇靈堂」和「善行靈堂」的互動功能，也參與者得以，賦予未來正向行動力，從而開闢通往情感療癒的道路，讓虛擬空間也能帶來真實的心理支持。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法