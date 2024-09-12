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典藏台灣藝術史 台南國家美術館明年3/25開館

2024/09/12 13:18

「台南國家美術館」經台南市政府、南美館共同向文化部爭取擇定台南市美術館二館（見圖）為館址，未來將先成立籌備處。（資料照，台南市美術館提供）「台南國家美術館」經台南市政府、南美館共同向文化部爭取擇定台南市美術館二館（見圖）為館址，未來將先成立籌備處。（資料照，台南市美術館提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕文化部今（12）日在行政院會報告「重建台灣藝術史2.0」，行政院同意核定2025至2028年共14億元辦理「重建台灣藝術史2.0計畫」，文化部次長李靜慧在行政院會後記者會表示，台南國家美術館將在明年3月25日開館，未來會以台灣藝術史，尤其是近現代前輩藝術家作品。

李靜慧說明，台南國家美術館的計畫是由台南市政府主動提議，希望能夠以台南市美術館2館現址做館舍，文化部已先成立籌備小組，作為財產點交或人事的一個準備動作，至於籌備處預計年底以前在文化部成立。

李靜慧表示，在明年3月25日美術節，希望籌備處在台南國家美術館可以掛牌開始營運，也展開第一檔的策展。因為文化部重建台灣藝術史長期累積的資料，這個館未來會以台灣藝術史。

文化部指出，2018至2024年以前瞻基礎建設預算推動「重建台灣藝術史計畫」。為能持續深化地方協力、民間投入，並實踐總統賴清德國家希望工程願景，文化部提出續辦理「重建台灣藝術史2.0計畫」，並經行政院同意核定2025至2028年共14億元。

文化部表示，「重建台灣藝術史1.0」的7年期間，帶動如順天美術館典藏歸鄉、《甘露水》重新出土且於近日重返黃土水母校東京藝術大學等動人故事。並實質完成蒐藏台灣前輩藝術家作品867件，徵集檔案史料超過9萬件，修復作品及文物史料逾8000件，台灣藝術家影音專輯及專書出版456件，辦理82檔美術、工藝、文學、音樂重要經典展演，累計超過362萬推廣參與人次等具體成果。

文化部指出，2025年起的「重建台灣藝術史2.0計畫」，除將繼續原有美術史、音樂史、文學史，將加入建築史及歌仔戲史等，共5大面向的典藏、研究、推廣工作。

此外，學術界及前輩藝術家後代長期倡議政府應再增加1個國家級美術館，有系統展現台灣近現代藝術脈絡，文化部也同步啟動籌設台南國家美術館，聚焦台灣前輩藝術家研究、展覽及教育推廣。

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