台灣絃樂團「平行樂念」獻4首難得演出的絃樂經典

台灣絃樂團絃樂經典「平行樂念」將於下週登場。（台絃提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕台灣絃樂團今年下半年首檔音樂會「平行樂念」，將於下週登場。挑戰台灣較少演出的絃樂作品，由樂團副首席小提琴家鄭澤勳、中提琴首席許哲惠擔綱雙協奏曲獨奏，挖掘埋藏在作曲家與樂曲背後的故事，並邀請兩位資深樂評擔任主持人，帶領聽眾進入古典音樂世界。

將於下週登場的「平行樂念」，是台灣絃樂團的絃樂經典系列，此次安排了4首風格截然不同的20世紀作品，包括擅於描寫旋律線條的德國作曲家布魯赫作品《e小調雙重協奏曲》及《降B大調8重奏，給絃樂團（1920）》，台絃表示，雖然這2首作品皆為20世紀初完成，但因受到戰亂影響，8 重奏到1996年才正式出版，而雙重協奏曲原獨奏樂器為豎笛及中提琴，許多愛樂者們聆聽後給予評價是「無可救藥的浪漫」，台絃也將演繹2022年才進行首演改編的版本。

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此外，還有以30年間踏足東歐採集各地民謠、並將其融入古典音樂的匈牙利作曲家巴爾托克作品《嬉遊曲》；以及橫跨古典及電影界的全能型作曲家，愛沙尼亞極簡主義代表佩爾特作於1977年的《兄弟》。

9月18日在台北國家音樂廳，由資深樂評余濟倫主持；20日在高雄衛武營音樂廳，由高雄電台主持人李宜嬪導聆。詳詢OPENTIX。

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