麗寶「建築永續」10月講座免費報名 荷蘭頂尖建築事務所分享零碳建築的挑戰

由麗寶文化藝術基金會主辦的「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，將由荷蘭知名建築師事務所的兩位靈魂人物廖慧昕（左）、楊‧可尼克，共同分享前瞻建築觀點。（麗寶文化藝術基金會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕台灣碳費時代即將來臨，實現零碳建築是當今建築界面臨最急迫且具有挑戰性的目標之一，由麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會主辦的「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，即將在10月2日和3日登場，主辦單位特地邀請來自荷蘭的國際知名建築事務所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克（Jan Knikker）建築師，以及建築師事務所副董事暨台灣總監廖慧昕（Hui Hsin Liao）建築師，分享前瞻的建築觀點。即日起開放免費報名，座位有限，額滿為止。

「台南之泉」是一項公共空間設計，總體規畫復興了台南運河以東的「T軸」，創造了一個新的景觀策略。該設計也榮獲DFA亞洲最具影響力設計大獎。（Daria Scagliola攝影，MVRDV建築師事務所提供）

麗寶文化藝術基金會表示，MVRDV合夥人暨策略長楊．可尼克於2008年加入MVRDV，積極推動業務發展和公共關係，其中包括MVRDV NEXT的氣候和運算專家，並主導MVRDV的策略方向，透過建築、城市化和計算等多方面方法來製定應對全球氣候挑戰的解決方案。在公司裡，可尼克負責監督MVRDV的作品，並親自參與一些專案，例如台灣的度假村和莊園、法國莊園的整建，或是重新開放20世紀60年代海牙運河的總體規畫。

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另一位講者廖慧昕是MVRDV的建築師（M.Arch）、副董事暨台灣總監，她在公共建築、城市規畫、露天市場和展覽等廣泛建案類型中展現卓越設計的貢獻。作品包含台南新化果菜市場、忠泰演講廳、台北雙子星大樓和台南河樂廣場。台南河樂廣場設計理念就是將廢棄的購物中心改造成一個充滿活力的公共戶外空間，使用者可以在涼爽的水基景觀中緩解台南的炎熱和潮濕。

「博伊曼斯·范伯寧根倉庫」是世界上第1個完全無障礙的藝術倉庫，位於鹿特丹市中心的博物館公園。反光圓形量體，對周遭環境做出投射，獨特創意讓該作品獲得9項世界建築大獎。（Ossip van Duivenbode攝影，MVRDV建築師事務所提供）

本次講座，MVRDV將深入探討如何在個案中為達成創造永續建築的目標必須克服的諸多複雜性和障礙。創新的材料、先進的技術以及最前端的設計策略，這些正在重新定義人類對建築和能源使用的思考方式。從採用環保材料、實施可再生能源系統到翻新現有建築和確保建築高效運行，在邁向零碳的每一步，都需要精心的規畫、執行和承諾。「綠色建築，建築永續」講座報名網址。

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