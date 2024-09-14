自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

書法家施永華七十個展 港藝中心登場

2024/09/14 16:48

書法家施永華七十個展今（14）日起在港藝中心登場。（記者張軒哲攝）書法家施永華七十個展今（14）日起在港藝中心登場。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕港區藝術中心展覽室A，今（14）日起至11月10日展出書法家施永華老師「書生侘寂-施永華七十個展」，許多書法大家及學習者相當期待，今日下午開幕式，書界大師齊聚一堂，會場來賓約400名齊聚，場面盛大。

施永華於國小期間，受到書法家張忠良的啟發指導，成年後從事教職授課之餘不斷向各方名師請益，長久以來，書法已成為施老師展現生活體悟的創作方式，書生系列展覽從2012年展出的「書生轉折」、2016年的「書生自然」，今年2024年的「書生侘寂」，是施永華以書法藝術來展現生活中簡樸、真摰、轉瞬即逝的侘寂美感。

書法家施永華舉行個展。（記者張軒哲攝）書法家施永華舉行個展。（記者張軒哲攝）

施永華表示，侘寂是一種以接受短暫和不完美的核心的傅统日本美學概念，源於佛教的三法印，無常、苦、空。個人生命的體會漸入此境。此次的展覽緣由是年歲考量70歲體力尚可，經驗較為豐富。一場大型展出做為日後書作的分水嶺，往後作品，希望能蕴含古典張表現代。

此次展覽準備4年時間，以自書自畫、舊作品回顧、臨帖、新詩書寫、紅樓夢、對聯、實驗創作等共分7個子題。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應