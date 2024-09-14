書法家施永華七十個展 港藝中心登場

書法家施永華七十個展今（14）日起在港藝中心登場。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕港區藝術中心展覽室A，今（14）日起至11月10日展出書法家施永華老師「書生侘寂-施永華七十個展」，許多書法大家及學習者相當期待，今日下午開幕式，書界大師齊聚一堂，會場來賓約400名齊聚，場面盛大。

施永華於國小期間，受到書法家張忠良的啟發指導，成年後從事教職授課之餘不斷向各方名師請益，長久以來，書法已成為施老師展現生活體悟的創作方式，書生系列展覽從2012年展出的「書生轉折」、2016年的「書生自然」，今年2024年的「書生侘寂」，是施永華以書法藝術來展現生活中簡樸、真摰、轉瞬即逝的侘寂美感。

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書法家施永華舉行個展。（記者張軒哲攝）

施永華表示，侘寂是一種以接受短暫和不完美的核心的傅统日本美學概念，源於佛教的三法印，無常、苦、空。個人生命的體會漸入此境。此次的展覽緣由是年歲考量70歲體力尚可，經驗較為豐富。一場大型展出做為日後書作的分水嶺，往後作品，希望能蕴含古典張表現代。

此次展覽準備4年時間，以自書自畫、舊作品回顧、臨帖、新詩書寫、紅樓夢、對聯、實驗創作等共分7個子題。

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