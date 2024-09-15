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《波隆那世界插畫大獎》作品展來台 邀新北小衛星兒少大開眼界

2024/09/15 13:51

新北小衛星兒少家庭開心欣賞《波隆那世界插畫大獎展》，合影留念。（新北市社會局提供）新北小衛星兒少家庭開心欣賞《波隆那世界插畫大獎展》，合影留念。（新北市社會局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕《波隆那世界插畫大獎展》被譽為「插畫界奧斯卡」，連續4年到台灣巡迴展出。為照亮兒少成長的路，翡冷翠文創公司提供100張面額390元門票招待新北市小衛星兒少與相關家庭，讓許多對畫畫相當感興趣的小朋友在現場感到開心。

翡冷翠文創總經理鄭清煌（右1）親自為孩子們導覽畫展。（新北市社會局提供）翡冷翠文創總經理鄭清煌（右1）親自為孩子們導覽畫展。（新北市社會局提供）小緹在一幅名為「找鳥兒」的畫作前駐足許久，認真「尋找鳥兒」，對畫作相當感興趣。（新北市社會局提供）小緹在一幅名為「找鳥兒」的畫作前駐足許久，認真「尋找鳥兒」，對畫作相當感興趣。（新北市社會局提供）

不只招待門票，翡冷翠文創總經理鄭清煌也親自為孩子們導覽畫展。他表示，「插畫永遠閃耀著光芒，希望插畫照亮兒少成長的路，找到未來的方向」，《波隆那世界插畫大獎展》於9月22日前在國立台灣科學教育館展出，共展出79位插畫家、391件來自世界各地的畫作。

國小三年級的小緹（左）和大家分享，自己很喜歡畫畫，隨身都會帶著企鵝娃娃。（新北市社會局提供）國小三年級的小緹（左）和大家分享，自己很喜歡畫畫，隨身都會帶著企鵝娃娃。（新北市社會局提供）喜歡企鵝的小緹，分享平時的創作「企鵝彈珠台」，可見「不可或缺」的企鵝圖樣。（新北市社會局提供）喜歡企鵝的小緹，分享平時的創作「企鵝彈珠台」，可見「不可或缺」的企鵝圖樣。（新北市社會局提供）

國小三年級生小緹平時喜歡畫畫，她在一幅名為「找鳥兒」的畫作前駐足許久，並開心和身旁老師及工作人員分享她發現畫中藏有哪些小細節，對於作者描繪的意象相當感興趣。她說，自己喜歡企鵝，看完畫展後，回去後想要創作一幅「企鵝商店街」，以後嘗試用剪貼來創作更多作品。

看見童趣畫風，不少孩子都很感興趣。（新北市社會局提供）看見童趣畫風，不少孩子都很感興趣。（新北市社會局提供）

新北社會局副局長吳淑芳說，翡冷翠文創傳遞的不僅是藝術，也傳遞了愛、傳遞了善，透過畫作給予無數人心靈的慰藉和支持的力量，這也是小衛星家庭們相當需要的正面能量。目前新北市29區小衛星課後照顧服務據點共176處，讓家庭弱勢兒少在課後能有安全的學習環境，作為家長安心的後盾。

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