MeToo議題引國際共鳴！《房思琪的初戀樂園》譯者將赴美國8州大學巡迴講座

《房思琪的初戀樂園》英文版。（女書店提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣作家林奕含小說《房思琪的初戀樂園》英文版於今年5月由美國出版社HarperVia發行，今年秋天在駐紐約台北文化中心、駐休士頓台灣書院及駐洛杉磯台灣書院等文化部3個駐美據點的合作下，邀請譯者Jenna Tang赴美國各知名大學巡迴演講，將在9月到11月橫跨紐約州、佛羅里達州、德州、加州等8州，辦理多達16場文學講座。

《房思琪的初戀樂園》英文版今年春季首度發行時，Jenna Tang即獲出版社及駐紐約臺北文化中心的支持，前往紐約、芝加哥、聖路易及波士頓等4城舉行一系列新書發表會。小說以跨越國界的議題、細膩的筆觸成功引發各地讀者共鳴，並對於Jenna Tang如何巧妙地轉譯原著富含底蘊的精美文字，表現出高度興趣且留下深刻印象。

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Jenna Tang表示，翻譯《房思琪的初戀樂園》的過程充滿挑戰，在各方支持下，作品得以在美國出版及巡講，感到十分幸運。她提到這次長達2個月、橫跨8州的美巡計畫，宛如一場馬拉松，對體力將是一大考驗，但她已經做好準備，秉持一種使命感，親赴每場講座，與更多海外讀者見面，讓書中重要的#MeToo議題能持續發酵。

適逢9月美國各大學新學期開始，文化部駐美各據點聯合邀請Jenna Tang再次踏上美巡演講之旅，地點包含紐約羅徹斯特理工學院、北卡羅萊納大學教堂山分校、杜克大學、佛羅里達國際大學、德州三一大學、德州大學奧斯汀分校、休士頓大學、德州湯馬斯大學、加州大學河濱分校、查普曼大學、加州大學聖塔芭芭拉分校、明尼蘇達大學、西北大學、佛蒙特州明德學院等10所校院，以及明尼蘇達州Magers & Quinn、佛羅里達州Books & Books等兩間書店。活動詳詢文化部官網。

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