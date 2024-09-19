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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

2024新竹縣偶戲嘉年華 多組劇團帶來金秋盛宴

2024/09/19 16:04

新竹縣偶戲嘉年華會，今年將有6組偶戲劇團縣場接力演出。（新竹縣政府提供）新竹縣偶戲嘉年華會，今年將有6組偶戲劇團縣場接力演出。（新竹縣政府提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕「2024新竹縣偶戲嘉年華」下週日（22）下午1點起，將由6組偶戲劇團接力在縣府文化局文化廣場演出，搭配一旁的美食餐車、街頭藝人秀等，現場還會有「泰興樂掌中藝術團」示範和體驗活動，提供給想實際操偶或角色口白的民眾

縣府文化局表示，6組偶戲劇團中，來自台中的「蕭添鎮民俗布袋戲團」曾榮獲2015年中華文化藝術薪傳獎，將為新竹縣的鄉親帶來兼具故事性和特技秀的《大海傳說》。桃園「桃興閣掌中劇團」則把《西遊記》紅孩兒的故事，改編成《西遊記火雲洞》的親子劇。雲林「吳萬響掌中劇團」將以經典的《60年代野台金光經典看家戲》，帶大家重返古早廟會野台戲時光。

至於布袋戲大師黃海岱後人所組的「五洲園今日掌中劇團」，屆時將帶來家喻戶曉的《史艷文大戰藏鏡人》，重現台灣布袋戲的黃金時期劇碼。並由「真雲林閣掌中劇團」壓軸，結合雲林在地傳說跟史實，推出親子劇《台灣演義—九頭十八手》。

此外，還有「錦飛鳳傀儡戲劇團」，將以台灣難得一見的傀儡戲為基礎，給大家體驗不一樣的偶戲魅力。

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