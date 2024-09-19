引領觀眾沉浸「戲的世界」 林政興跳脫框架將布袋戲精緻化

林政興跳脫布袋戲既定框架，保留傳統元素將它精緻化，3度入圍傳藝金曲獎，2022年曾獲得最佳偶戲主演獎殊榮。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣西螺鎮「昇平五洲園」成立於1967年，現已傳承至第2代掌門人林政興，他以「立足傳統、放眼創新」為經營理念，跳脫以往傳統、熱鬧的演出方式，反而為了讓戲迷更能進入「戲」的世界，將布袋戲精緻化，也因此3度入圍傳藝金曲獎，更曾在2022年獲獎。他表示，將會持續讓布袋戲之美讓更多人看見。

54歲的林政興承襲了父親林宗男的衣缽，17歲時便能獨自擔綱前場口白演出，更是自創金光戲碼「國際鐵漢」系列獲得滿堂彩。不過演慣了廟埕酬神戲碼，多年來面對大眾的檢視，加上如電影、脫衣舞等新奇演出形式層出不窮。讓他便想「如何讓布袋戲有全新生命」。

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《武童劍俠》。（昇平五洲園提供）

林政興表示，在國藝會「布袋戲製作及發表專案」的鼓勵之下，2014年發表了《黑金英雄淚》，描寫主角雖武藝高強，但面對妻子後沉淪酒精與鴉片，成為毒梟打手，最後求仁得仁而亡的悲劇英雄故事。自此是劇團第1次與現代劇場合作，更是劇團邁向轉型的起始點。

林政興表示，走入劇場後，不管劇本，戲偶、服裝、音樂等都要經過審慎處理，這也是讓他對於布袋戲演出有更大的轉變點。他說有別在廟口演出追求「熱鬧」，願意走進劇場看戲的民眾更是享受「戲」的世界。如何讓戲更精緻化便讓他不斷發想。

林政興今年以《嗷嗚！天狗來了~》3度叩關傳藝金曲獎，最後雖未獲獎，但其製作劇碼的過程更成為他日後演出的養分。圖為《嗷嗚！天狗來了~》劇照。（昇平五洲園提供）

「開發更多未來觀眾，必須進入劇場」林政興表示，他先後寫下穆桂英、姜子牙等多齣劇碼，皆有將此精神融入其中，讓戲迷們能夠沉浸在故事中。今年更再突破演出形式，推出《嗷嗚！天狗來了》三度入圍傳藝金曲獎。雖未得獎不過也從此劇再得到養分，更能設定看劇觀眾的年齡層，再結合多元藝術形式，讓更多人能跳脫布袋戲既定的刻板印象，了解原來「它」精緻且唯美。

林政興指出，9月22日將在土庫馬光順安宮演出五洲園的經典劇碼《武童劍俠》，歡迎愛看戲的民眾前往觀賞，感受布袋戲魅力。

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