府城迎媽祖 4藝師聯手打造紀念大符

金工藝師陳水林特別雕刻黃金蘭花造型的媽祖令旨牌，純金重1兩、市價逾10萬元。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南祀典⼤天后宮將於9月28、29日舉辦暌違6年的「府城迎媽祖」，日前確定遶境路關（路線）後，今日由天后宮委員率領青年志工團沿路關貼香條，今、明2天總計要貼完98張香條、步行約38公里；另外「大符」拓版創作也即將完成，最後由台南知名金工藝師陳水林雕刻黃金蘭花造型的媽祖令旨牌，純金重1兩（市價逾10萬元），明日將正式鑲嵌。

府城迎媽祖的「⼤符」拓版創作由4位名師攜手完成，台南⽂化獎得主潘岳雄⼿繪畫稿、名書法家李國殿親⾃揮毫，台南美展⾸獎得主劉進⽂以府城百年⼯藝「茄苳入⽯柳」雕刻鑲嵌完成。最後於媽祖「令旨牌」上鑲嵌1兩重⿈⾦，是出自⾦⼯藝師陳⽔林所雕刻的⿈⾦蘭花，象徵高潔典雅。

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劉進⽂表示，此次集合眾多府城傳統⼯藝師多年功⼒共同創作，是過去從未有過的形式，也是台南400年來⾸⾒，透過「茄苳入⽯柳」異⽊鑲嵌⼯藝，將許多⽼師的精采作品「鑲嵌」進來，實屬難得，也共同為府城的重要信仰與傳統⼯藝創作完成創舉，更是符合「茄苳入⽯柳」的精神。

台南祀典⼤天后宮今日也正式公布迎媽祖的路關表，並啟動為期2天的貼香條，公告沿途信眾與宮廟周知，確定活動日期、時間與活動性質等細節。大天后宮活動總幹事蘇瑞煌指出，今、明2天總計要貼完98張香條、步行約38公里，其中包括沿途設立的香案桌及宮廟等，議員陳怡珍、蔡宗豪，立委謝龍介等民代也設案桌共襄盛舉。

府城迎媽祖的「⼤符」拓版創作，其中媽祖令旨牌為純金打造重達1兩。（記者王姝琇攝）

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