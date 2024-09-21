自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

國寶畫家親送百年古匾 安良廟主公千歲降駕接匾

2024/09/21 15:47

龍門安良廟百年牌匾聖真殿，失蹤半世紀後重回故廟。（澎湖縣政府提供）龍門安良廟百年牌匾聖真殿，失蹤半世紀後重回故廟。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西龍門安良廟的「聖真殿」百年古匾，在時隔半世紀之後，由國寶畫家陳景容教授專程送返廟方保存，這段歷經50年的古匾奇緣，連結著澎湖的海洋歷史文化與國寶畫家陳景容教授的相逢情緣。

今（21）日縣長陳光復、秘書長蔡淇賢及文化局長洪棟霖陪同陳景容教授及夫人李蕙珍女士，將「聖真殿」百年古匾送返安良廟妥善收存，湖西鄉長陳振中、許育愷議員及龍門各界賢達共同與會。

聖真殿牌匾半世紀後重回安良廟，神尊降旨信眾迎接。（澎湖縣政府提供）聖真殿牌匾半世紀後重回安良廟，神尊降旨信眾迎接。（澎湖縣政府提供）

當年陳景容教授在王旭松老師陪伴下踏查澎湖各地創作。有一天在田野踏查創作發現散落在外的古匾，竟刻有「聖真殿」，且匾額四周雕有古拙花紋，似是廟宇的古物，為免損壞佚失故妥予保護。之後陳景容教授至歐洲巴黎發展，將近50年未有機會再造訪澎湖，今年重返澎湖，經多方洽詢始知古匾來處，專程來澎湖將古匾送返廟方。

據宮廟文化研究專家、也是法師長的龍門村長洪瑞達表示，安良廟對外均以安良廟聖真殿行文，保存宮廟既有文史根基。宮廟執事團隊與村長洪瑞達及龍門民眾今日群聚在龍門安良廟埕，由神尊李恩主及楊府大千歲降駕率眾接匾，百年古匾由國寶畫家親自送返安良廟聖真殿。

安良廟本稱聖真殿，供奉李恩主、伍恩主及黑恩主3位聖真。廟方對外正式均以安良廟聖真殿行文。這次百年古匾「聖真殿」重返廟方，陳光復表示，這不僅是對地方歷史文物的保護與傳承，更是對文化資產的珍視與尊重，也為澎湖文化的延續貢獻更多力量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應