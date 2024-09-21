國寶畫家親送百年古匾 安良廟主公千歲降駕接匾

龍門安良廟百年牌匾聖真殿，失蹤半世紀後重回故廟。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西龍門安良廟的「聖真殿」百年古匾，在時隔半世紀之後，由國寶畫家陳景容教授專程送返廟方保存，這段歷經50年的古匾奇緣，連結著澎湖的海洋歷史文化與國寶畫家陳景容教授的相逢情緣。

今（21）日縣長陳光復、秘書長蔡淇賢及文化局長洪棟霖陪同陳景容教授及夫人李蕙珍女士，將「聖真殿」百年古匾送返安良廟妥善收存，湖西鄉長陳振中、許育愷議員及龍門各界賢達共同與會。

請繼續往下閱讀...

聖真殿牌匾半世紀後重回安良廟，神尊降旨信眾迎接。（澎湖縣政府提供）

當年陳景容教授在王旭松老師陪伴下踏查澎湖各地創作。有一天在田野踏查創作發現散落在外的古匾，竟刻有「聖真殿」，且匾額四周雕有古拙花紋，似是廟宇的古物，為免損壞佚失故妥予保護。之後陳景容教授至歐洲巴黎發展，將近50年未有機會再造訪澎湖，今年重返澎湖，經多方洽詢始知古匾來處，專程來澎湖將古匾送返廟方。

據宮廟文化研究專家、也是法師長的龍門村長洪瑞達表示，安良廟對外均以安良廟聖真殿行文，保存宮廟既有文史根基。宮廟執事團隊與村長洪瑞達及龍門民眾今日群聚在龍門安良廟埕，由神尊李恩主及楊府大千歲降駕率眾接匾，百年古匾由國寶畫家親自送返安良廟聖真殿。

安良廟本稱聖真殿，供奉李恩主、伍恩主及黑恩主3位聖真。廟方對外正式均以安良廟聖真殿行文。這次百年古匾「聖真殿」重返廟方，陳光復表示，這不僅是對地方歷史文物的保護與傳承，更是對文化資產的珍視與尊重，也為澎湖文化的延續貢獻更多力量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法