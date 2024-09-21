補丁是歲月淬練 70餘年歷史「破衣裳」舞出台南的圓

靈龍舞蹈團今年度創作「圓．go圓」，舞者穿著70餘年歷史的傳統婆姐陣衣裳。 （靈龍舞蹈團提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有個圓，叫台南，它是個什麼樣的圓？靈龍舞蹈團今年度創作「圓．go圓—Cause Perfect」，以台南城池地貌發想題材並設計圓形場域劇場形式，並且結合傳統婆姐陣，舞者穿著70餘年歷史的衣裳，其實已經補丁多處，縫縫補補卻是歲月淬練的傳承精神。

靈龍舞團的70年歷史婆姐陣表演衣裳，內裡可見補丁多處。（記者洪瑞琴攝）

「圓．go圓」融合北頭洋西拉雅夜祭與傳統婆姐陣等本土文化元素；舞姿融入灣裡同安宮的八卦步（源於2005至2006年間林茂發團長所傳授），更是少見的傳統經典。此外，有感於靈龍舞團的有心傳承，1位新營地方婆姐陣的前輩，將已有70年歷史的婆姐陣表演衣裳送給舞團。

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傳統婆姐陣衣裳歷經歲月傳承。（記者洪瑞琴攝）



靈龍舞蹈團藝術總監黃麗華說，若近看衣服，其實已相當破舊，縫縫補補很多處，登台表演使用前，還有特別請人補強，而且這套衣服可說是「珍藏版」，歷史比舞者年齡更久，裁縫師只敢小心謹慎地用手縫補。因為主要是在內裡補丁，補丁的地方，台下觀眾不易看出來。

黃麗華表示，從文獻資料可看到台南早期城池地貌呈現類圓形，因此以「圓」為創作發想，同時透過舞蹈藝術形式，也為城市創造新的敘事和視野。將眼光落在台南這座城市中，隨處可見圓的蹤跡；人們在冒著熱氣的圓圓碗粿、在圓形瓷碗盛著的冰涼豆花裡嚐遍生活冷暖，圈畫著生活之圓。圓起初是形狀，然後染上時光，最後成為心中意想的圓滿，世代交替、生生不息。

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