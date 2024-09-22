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免費搭乘新竹假日觀光巴士 暢遊舊城、探索城市新魅力

2024/09/22 09:00

新竹的文化底蘊深厚，旅人可利用免費舊城區假日觀光巴士，來趟舊城巡禮。（記者周幸叡攝）新竹的文化底蘊深厚，旅人可利用免費舊城區假日觀光巴士，來趟舊城巡禮。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕提到新竹，總讓人想起新竹科學工業園區，其實新竹不只是高科技之城，也是文化底蘊深厚之地，尤其是在舊城區一帶，非常適合旅人來趟穿梭時空般的舊城巡禮，新竹市府也致力推動舊城區的觀光升級，為了讓大家更認識新竹的歷史與文化，9月14日起至12月31日，推出免費舊城區假日觀光巴士服務「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」，期望藉由便捷的交通工具，串聯起舊城區各大景點，並提升遊客的旅遊體驗，讓這項服務成為竹市區觀光的新亮點。

即日起至12月31日，可免費搭乘「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」遊新竹。（新竹市政府提供即日起至12月31日，可免費搭乘「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」遊新竹。（新竹市政府提供

「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」自9月14日起，逢週末及假日營運，時間從上午9點至下午6點，每20分鐘發車1次。起點設於新竹火車站後站（新竹轉運站），並在舊城區設立9個站點涵蓋市區多個重要景點，包括文史古蹟、特色廟宇、百貨商城、文化展館、商圈等，多元化景點適合各類型旅遊族群，並且能夠一次感受新竹豐富多彩的觀光風貌。

下竹町現正舉辦「流星在呼喚」蔡文明創作展，展期至12月1日。（記者周幸叡攝）下竹町現正舉辦「流星在呼喚」蔡文明創作展，展期至12月1日。（記者周幸叡攝）

例如，在起點的新竹火車站後站，可欣賞新竹火車站優美建築、竹塹城東門迎曦門、下竹町-南大路警察宿舍等；下一站是竹蓮街口站，附近可尋訪的景點有新竹竹蓮寺、竹蓮市場、竹蓮里傳統聚落古井等；接下來到西門市場站，有新竹大遠百、西門市場及李克承博士故居等。若是想走訪宗教祈福路線，都城隍廟站有新竹都城隍廟、北大橋站有長和宮及北大天主堂；想走文藝路線，市政府站周邊有影像博物館、新竹市美術館等；想沉浸大自然風光，東門國小站及下一站的新竹公園站很適合，兩站周邊有護城河、新竹公園；想逛街購物，曙光女中站周邊有遠東巨城購物中心、遠東SOGO百貨新竹店等。每一站都適合延伸腳程變成一個專屬路線，讓旅人週週都來趟新竹小旅行。

搭乘新竹假日觀光巴士到市政府站，可以參觀新竹市美術館目前推出的展覽「週末」，展期至11月10日。（記者周幸叡攝）搭乘新竹假日觀光巴士到市政府站，可以參觀新竹市美術館目前推出的展覽「週末」，展期至11月10日。（記者周幸叡攝）

更讓旅人驚喜的是，此次「新竹觀光巴士－舊城巡禮線」不只提供遊客免費的巴士服務，還與多家在地店家合作，贈送許多好康優惠，從旅宿、伴手禮、美食餐廳到DIY手作超過30個店家，只要出示觀光巴士相關文宣品，即可享有各式各樣的優惠，包含新竹首家西點麵包店美乃斯與餅穀bean good手作雞蛋糕，皆不限消費金額全品項9折；知名糕餅老店彭成珍餅舖消費滿500元即可贈送糕餅1份；麥パン手感烘焙坊消費滿100元贈送手工餅乾1片；日系甜點店Yamada山田麻糬製造所消費滿300元贈送經典紅豆大福1顆；CACA越南法國麵包專賣店不限金額享98折優惠等，讓旅客在探索新竹之餘，也能體驗新竹好吃、好玩、好住，將竹市特色帶回家。

免費搭乘新竹假日觀光巴士 暢遊舊城、探索城市新魅力東門國小站附近的新竹州圖書館設有星巴克，是旅途中休憩的好去處。
（記者周幸叡攝）

此外，還有集章換精美禮物活動，即日起至10月31日，凡於上述活動期間搭乘新竹觀光巴士，於巴士上蓋巴士印章，並至集章活動配合的景點及店家各蓋兩個章（同一景點及店家不可重複蓋章），即可至新竹市火車站旅遊服務中心兌換精美禮品1份，每人限兌換1次。另外還有解謎活動與美食巴士等趣味活動，等著遊客參加，更多相關活動內容詳詢新竹觀光巴士網。

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