南投農村音樂節9/28日月潭「微醺」登場

南投「搖滾農村微醺音樂節」，9月28日在日月潭向山遊客中心舉行。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府9月28日將在日月潭向山遊客中心舉辦首屆「搖滾農村微醺音樂節」，從下午1點一直到晚間9點，將邀請知名搖滾、爵士樂團及新興獨立音樂人帶來長達9小時的精彩演出，歡迎音樂愛好者，在秋意浪漫時節，一起來湖光山色的日月潭，沈醉在月光下的悠揚樂章中「微醺」，享受一場融合音樂與自然的盛宴。

南投縣政府農業處指出，音樂節的主題為「微醺」，代將呈現輕鬆愉悅的氛圍，除邀請民視霸氣樂團于浩威、王瞳等多位演藝人員表演，還有Wonderful爵士樂團、台灣電提教父黃興真等，帶來一場場激情四射的演出，現場也將設置特色飲料吧，讓參加者可以一邊欣賞現場爵士樂優雅演出，一邊享受當地特色調酒飲、咖啡、甜品與美食的香醇滋味，享受多重感官的饗宴。

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南投搖滾農村微醺音樂節，邀請民眾一起來湖光山色的日月潭，享受一場融合音樂與自然的盛宴。（記者張協昇攝）

此外，當日並設有農村與綠色餐飲市集，匯集南投特色農產品，以及近年頗富盛行的綠色餐飲美食，並規劃各種互動及「現時限量GO」體驗活動。

南投縣政府農業處長蘇瑞祥表示，「搖滾農村微醺音樂節」將透過音樂與農村產品的結合，為參加者創造一個放鬆心靈、釋放壓力的獨特空間，帶領民眾深入體驗日月潭的美景與特色，邀請愛好大自然與音樂的朋友，在秋日美好時光，一起來日月潭畔享受搖滾與自然的美好節奏！

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