自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

南投農村音樂節9/28日月潭「微醺」登場

2024/09/22 14:20

南投「搖滾農村微醺音樂節」，9月28日在日月潭向山遊客中心舉行。（記者張協昇攝）南投「搖滾農村微醺音樂節」，9月28日在日月潭向山遊客中心舉行。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府9月28日將在日月潭向山遊客中心舉辦首屆「搖滾農村微醺音樂節」，從下午1點一直到晚間9點，將邀請知名搖滾、爵士樂團及新興獨立音樂人帶來長達9小時的精彩演出，歡迎音樂愛好者，在秋意浪漫時節，一起來湖光山色的日月潭，沈醉在月光下的悠揚樂章中「微醺」，享受一場融合音樂與自然的盛宴。

南投縣政府農業處指出，音樂節的主題為「微醺」，代將呈現輕鬆愉悅的氛圍，除邀請民視霸氣樂團于浩威、王瞳等多位演藝人員表演，還有Wonderful爵士樂團、台灣電提教父黃興真等，帶來一場場激情四射的演出，現場也將設置特色飲料吧，讓參加者可以一邊欣賞現場爵士樂優雅演出，一邊享受當地特色調酒飲、咖啡、甜品與美食的香醇滋味，享受多重感官的饗宴。

南投搖滾農村微醺音樂節，邀請民眾一起來湖光山色的日月潭，享受一場融合音樂與自然的盛宴。（記者張協昇攝）南投搖滾農村微醺音樂節，邀請民眾一起來湖光山色的日月潭，享受一場融合音樂與自然的盛宴。（記者張協昇攝）

此外，當日並設有農村與綠色餐飲市集，匯集南投特色農產品，以及近年頗富盛行的綠色餐飲美食，並規劃各種互動及「現時限量GO」體驗活動。

南投縣政府農業處長蘇瑞祥表示，「搖滾農村微醺音樂節」將透過音樂與農村產品的結合，為參加者創造一個放鬆心靈、釋放壓力的獨特空間，帶領民眾深入體驗日月潭的美景與特色，邀請愛好大自然與音樂的朋友，在秋日美好時光，一起來日月潭畔享受搖滾與自然的美好節奏！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應