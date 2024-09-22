旅美藝術家林世寶回收3萬張地鐵卡 打造「十二生肖」傳遞愛與和平

旅美台灣藝術家林世寶利用紐約地鐵卡打造十二生肖裝置藝術作品。（林世寶提供）

〔記者陳嘉怡／台北—紐約連線報導〕旅美台灣藝術家林世寶20多年來不間斷募集超過3萬張紐約地鐵卡（Metro Card），並利用回收而來的地鐵卡打造12件十二生肖裝置藝術作品，將於美國時間24日於紐約世貿中心車站展出。林世寶說，紐約世貿中心車站曾因911恐怖攻擊遭毀，經過10多年才重建完成，希望透過作品傳遞愛與和平，並為每位旅客的旅程獻上美好祝福。

林世寶利用紐約地鐵卡當作創作素材，耗時5年創作十二生肖裝置藝術作品。（林世寶提供）

來自屏東的林世寶早年在日本學畫，曾拿過日本現代文化藝術大賞等多項國際大獎，後來移居美國紐約，創作素材常來自募集人們丟棄不要的物品。林世寶表示，他每天都會搭乘紐約地鐵往返家和工作室之間，常看到許多人的紐約地鐵卡用完即丟，於是從20多年前就開始撿拾地上的地鐵卡，後來還撿出口碑，所幸拿著箱子在公園、學校等處向民眾募集不要的地鐵卡，20多年來共募集超過3萬張。

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「每張地鐵卡背後都是一個故事。」林世寶說，地鐵是紐約交通重要的大動脈，每天都有來自不同國家、不同文化與膚色的人們在此匯集，每一張地鐵卡都曾經將人們帶往他們心之所向的地方，飽含人們的旅程回憶。於是他將回收而來的地鐵卡，耗時5年製作成12件十二生肖裝置藝術作品，對他而言十二生肖象徵著無窮的希望與生命力，每個人都能找到自己專屬的生肖，十二生肖如同人們的英雄年復一年守護大家，而十二生肖披上紐約地鐵卡外衣，也象徵祈願每個人的旅途順遂、燦爛啟程。

林世寶創作「牛王」時，正逢COVID-19疫情高峰期間，因此特別加強牛的結實臂膀，以此向第一線醫護人員加油與致敬。（林世寶提供）

林世寶表示，十二生肖作品之中意義最深刻的是「牛」，因製作時正逢COVID-19疫情高峰期間，因此特別加強牛的結實臂膀，以此向第一線醫護人員加油與致敬，並期盼早日回到正常生活。他也提到，當初他在公共場所募集地鐵卡時，曾遇警察巡邏，攀談後發現美國警察也知道自己的生肖，還幫活動指揮交通，這些都讓創作增添人性趣味，拉近人與人之間的連結。

林世寶說，昔日人手一張的紐約地鐵卡即將走入歷史，反映當今高科技時代的變化，希望透過十二生肖作品呈現幾十年來大家對於地鐵卡的記憶，並為黃金年代留下紀錄。而此次十二生肖作品的展覽地點紐約世貿中心車站，正是23年前曾因911恐怖攻擊遭炸毀的雙子星大樓原址旁，當初世貿中心車站也遭受波及毀壞，包括他自己在內，至今911事件仍是許多人的集體創傷，希望透過作品傳遞愛與和平，並祝福每個人都能在人生旅途中遇見美好驚喜。

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