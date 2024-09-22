用家族史「尋根問祖」 雲林詔安客館辦族譜展

雲林縣貓兒干文史協會舉辦族譜文化展，即日起至10月13日，對在地文史及祖源探討有興趣的民眾可前往參觀。。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣崙背、二崙及西螺為詔安客家人最主要集中地域，估計有2萬5千人左右，為對詔安客家族群來源、群體互動關係進行探討。雲林縣貓兒干文史協會10年前舉辦3期家族史撰寫班，帶領40位學員探討家族源頭，並撰寫成冊。即日起至10月13日更讓20位學員的家族史首度公開展出，今再舉辦文化論壇，盼活動對地方發展史建立更深厚的基礎。

雲林縣的詔安客人源自於中國福建省詔安縣，大約300年前渡海到崙背、二崙、西螺一帶，是全台詔安客家人主要聚集地，其中以「廖、李、鍾姓」為最多。為讓在地客家人了解家族歷史，貓兒干文史協會2014年起開辦3期家族史研習班，讓學員們探討家族源頭。

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雲林縣貓兒干文史協會舉辦族譜文化展，將20位家族史研習班學員撰寫的自家家族史公開展示，盼引起大家探討在地文史。（記者李文德攝）

協會總幹事楊永雄表示，3期大約有40位學員們加入行列，包含從自家公媽龕、戶籍謄本等資料中，找尋每個學員家中不同的過往，讓大家保有「尋根問祖」的意涵。其中藉由家族史調查，也能夠藉由學員姓名中第2個字，去探討各姓氏族譜子輩命名的方式。

楊永雄舉例，比如西螺、二崙、崙背的李姓來自福建省詔安縣秀篆鎮青龍山村，輩序詩載「先公原上客，禹甸梓垂青，世冑因方衍，昆謀應日新」，除第1句能夠知道先祖來自何方外，你也可以探究名字第2個字對應詩序，判斷是第幾代子孫。

楊永雄表示，研習班最後都會把家族史撰寫為冊，不過以往都只私下互相展示，不過為了探討地方根源，此次更是在崙背詔安客家文化館舉行族譜文化展，展示20位學員的家族史，是研習班首度將成果公開亮相。今還特別舉辦文化論壇，講解詔安客分布等議題。展覽即日至10月13日舉行，對在地文史及祖源探討有興趣的民眾可前往參觀。

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