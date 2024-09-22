淡水福爾摩莎國際詩歌節開幕 9國詩人齊聚忠寮詩路留念

淡水知名詩人李魁賢今年留下詩作「白翎鷺遷徙陣地」 窯燒在忠寮詩路，供遊客觀賞。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕淡水忠寮社區今天（22日）舉行淡水福爾摩莎國際詩歌節，來自義大利、法國、日本、韓國、墨西哥、厄瓜多爾、薩爾瓦多和馬來西亞等8國詩人與台灣在地詩人齊聚，一同巡禮忠寮詩路，在各自窯燒的作品上簽名留念。國際詩歌節即日起舉辦至9月25日為止。

忠寮詩路紀錄8年以來國際詩人們的詩作，供遊客品賞。（記者陳奕劭攝）

長長的忠寮詩路紀錄各國詩人8年以來的創作，淡水知名詩人李魁賢今年也留下詩作「白翎鷺遷徙陣地」 ，供遊客觀賞。忠寮社區總幹事李鎮榮以台語「詩人」為題創作，他說，以前有絲路，現在有詩路。

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義大利詩人安傑洛．托吉亞（Angelo Torchia）自2018年起參加國際詩歌節，寫出〈淡水幻想曲〉、〈台灣台灣〉與〈福爾摩沙島〉3首詩，他也上台以義大利文獻唱詩歌，搭配主持人杜守正的合音，以及忠寮社區長輩的伴舞，令參觀者印象深刻。

來自義大利、法國、日、韓等8國12位詩人和台灣在地30位詩人齊聚忠寮詩路，留下詩作品。（記者陳奕劭攝）

忠寮社區理事長李萬得表示，2017年李魁賢引進各國詩人到忠寮社區，蔚為淡水福爾摩莎國際詩歌節，成為社區的年度盛事，8年以來，國內外詩人以為這塊土地創作上千首的佳作，感謝許慧明與市府相關局處協助，讓世界看見台灣，也看見忠寮。

國際詩人舉起揉球，開心與忠寮社區鄉親互動。（記者陳奕劭攝）

社會局長李美珍表示，忠寮社區是新北市的驕傲，有豐富的自然和人文風景，推動社區福利化、福利社區化，最近獲得衛福部金卓越社區評選的優等獎，每年的國際詩歌節更吸引許多國外人士的目光。

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