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竹市「2024九降風音樂節」 9/28起雙週末登場

2024/09/23 16:21

「2024九降風音樂節」將於28日起雙週末登場。（記者蔡彰盛攝）「2024九降風音樂節」將於28日起雙週末登場。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市「2024九降風音樂節」將於28日、29日及10月5日、6日，連續2個周末在風livehouse登場，為期4天的活動內容包含風神榜原創音樂大賽及音樂演出。新竹市文化局歡迎樂迷們齊聚風城，感受竹市流行音樂文化的魅力。

今年市府團隊邀請22組獨立樂團及歌手共同參與，展現多元音樂風格，讓音樂愛好者免費享受精采表演。此外，現場還設有特色文創美食市集，提供民眾多元體驗。市府希望透過此次音樂節，為年輕樂團提供展現自我的舞台，並藉此推廣客家文化與新竹在地音樂，向世界展現新竹的音樂魅力。

新竹市文化局長王翔郁表示，28日將舉行「2024風神榜」總決賽，從10組入選樂團中選出前3名及評審團特別獎1名，並安排在音樂節期間演出。此外，今年演出陣容邀請「傻子與白痴」、「南西肯恩」、「溫蒂漫步」等22組知名樂團輪番登場，將HIGH翻新竹夜晚。

這次邀請的樂團當中，有許多與新竹有深厚淵源，「胡凱兒」樂團的吉他手方文曾就讀光武國中；「Theseus忒修斯」的吉他手曾是清華大學研究生；當紅金曲樂團「傻子與白痴」主唱蔡維澤與鼓手徐維均，皆為新竹中學校友。他們的成長經歷深深植根於這座城市，透過音樂表達新竹的青春記憶與人文氣息，將新竹獨特的文化與音樂能量展現得淋漓盡致。

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