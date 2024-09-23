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（影音）衛武營首推管風琴VR解密計畫9月底起跑 學童與長輩穿戴VR裝置體驗亞洲最大管風琴

2024/09/23 20:15

衛武營首推「衛武營管風琴VR解密」計畫9月底起跑。（記者陳文嬋攝）衛武營首推「衛武營管風琴VR解密」計畫9月底起跑。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心擁有亞洲最大管風琴，今年首推「衛武營管風琴VR解密」計畫，9月底前進高雄偏鄉9所學校和1處社區機構，學童與長輩穿戴VR裝置，彷彿身處衛武營音樂廳，聆聽管風琴演奏，透過360度空間掃描技術，一窺鮮少曝光的管風琴儲風室，從虛擬世界中探索國際級劇院，3年內逐步擴大至南台灣校園。

衛武營以全國唯一葡萄園式音樂廳及9085支音管的亞洲最大管風琴聞名，開館隔年推動「衛武營藝企學」計畫獲好評，並與教育部文化美感輕旅行計畫合作，讓全國學生以校為單位進入廳院欣賞演出，不僅限體驗管風琴，每月也舉辦探索管風琴音樂，並與文化部校外文化體驗計畫合作，同步開放大眾及學生進場；這次配合文化部「藝文場館科藝創新計畫」，首推衛武營管風琴VR解密計畫，走出劇場實踐藝術平權，讓還沒有機會走入衛武營的學童和長輩，透過科技協助彷彿身歷其境。

衛武營首推「衛武營管風琴VR解密」計畫，學童穿戴VR裝置360度一窺鮮少曝光的管風琴儲風室。（記者陳文嬋攝）衛武營首推「衛武營管風琴VR解密」計畫，學童穿戴VR裝置360度一窺鮮少曝光的管風琴儲風室。（記者陳文嬋攝）

藝術總監簡文彬表示，衛武營管風琴由德國百年大廠Johannes Klais Orgelbau量身打造，搭配徐亞英教授和建築團隊對衛武營音樂廳精心規劃的聲學設計，世界級音樂家們在此用音樂創造出許多輝煌時刻。管風琴恢弘壯麗的音色，來自其背後精密繁複的結構和組件，衛武營管風琴VR解密計畫讓民眾透過科技深入認識管風琴，並一窺隱身於建物內的密室空間，因時空距離限制無法來到衛武營的學童和長輩，無論身在何處，戴上裝置後彷彿瞬間移動、身歷其境，體驗衛武營葡萄園式音樂廳以及獨一無二的管風琴。

衛武營表示，計畫將從9月底起跑，前進美濃、六龜、內門及燕巢區等9所偏鄉國中小學，以及美濃區1處社區機構，由衛武營教學藝術家朱郁柔介紹衛武營音樂廳及管風琴基礎知識，帶領學生及長輩穿戴VR裝置，以360度空間掃描技術，完整記錄管風琴細節，並搭配專業解說，透過互動沉浸其中。

此外，計畫影像由Funique VR Studio協助拍攝製作，由管風琴家劉信宏教授由外而內詳盡介紹衛武營管風琴構造，除了一般觀眾常見分別矗立於音樂廳兩側的主管風琴、回聲管風琴，以及管風琴移動式演奏台，還深入鮮少對外開放、堪稱管風琴心臟的儲風室內，解說管風琴發聲構造和複雜機械構件，再以樂曲演奏示範，讓民眾感受樂器之王的震撼力。

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