新竹makapahay原住民豐年音樂節 勇士報訊10/5登場

新竹縣makapahay原住民豐年音樂節下個月初在竹北文化公園登場，今天造勢宣傳。（竹北市公所提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕第2年移師到竹北都會區舉辦的新竹縣「makapahay原住民豐年音樂節」，10月5日將在竹北文化公園舉辦。今天竹北市長鄭朝方、新竹縣原住民青年協會會長法隆伊佑偕手用「勇士報訊」的方式舉辦造勢活動，提早替這個原民節慶活動宣傳。

市公所表示，新竹縣往年都在竹東舉行「makapahay原住民豐年音樂節」，去年8月初首度移師在竹北水圳公園舉行，希望讓更多新竹縣民認識這個阿美族的傳統慶典文化。

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makapahay是阿美族語，意思是「最熱情、最美麗、最活潑、最能表現力與美」，表達對朋友的讚美與問候。原民勇士們今天近中午時，帶來小米、地瓜、芋頭、南瓜以及小米酒等象徵收穫與繁榮的農作物，沿著竹北中正東路向西奔馳直抵市公所前，向市長鄭朝方送上豐收的喜訊，接著在祈願城市平安、百業興旺的勇士舞，和阿美族傳統歌謠聲中完成「勇士報訊」。

公所表示，所謂的「勇士報訊」是阿美族人在早年通訊不發達下，用跑到臨近的鄉鎮公所，向長官報告豐年祭活動日期且邀請出席的機制，沿途還會一併通知報訊行經的其他部落，號召民眾共襄盛舉。

完成報訊後，阿美族女青年則獻上「汎札萊今天」，意寓為「美好的一天」，正如同今日的歡慶儀式。

公所表示，這是為傳承都會區阿美族原住民的文化祭儀和樂舞，所推動的傳統文化活動。10月5日的實際慶典當天，現場將有勇士進場、舞蹈表演、趣味活動等，歡迎所有鄉親一起來認識也生活在我們周邊的阿美族文化。

阿美族勇士今天快中午的時候向竹北市長鄭朝方報訊，傳遞豐收的喜氣。（竹北市公所提供）

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