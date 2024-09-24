2024竹塹媽祖文化祭9/29開跑 邀民眾體驗風城文化魅力

2024竹塹媽祖文化祭9/29開跑，竹市府邀民眾體驗風城文化魅力。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「2024竹塹媽祖文化祭」將於9月29日至10月5日，以系列活動方式串聯展開，為期七天的活動內容包含透過走讀旅行、集章闖關與遶境活動，帶領大家體驗竹塹兩百多年歷史的媽祖文化底蘊。此次活動帶入4間具有歷史與代表性的媽祖廟，並以求功名、求財富、求安康、求愛情的口號為主軸，讓民眾體驗旅行觀光、廟宇禮俗、文化信仰，以及竹塹風城的魅力。

市府表示，竹塹城過往的歷史奠定了媽祖文化的發展，而竹塹的觀光也與媽祖文化息息相關，此次以媽祖文化入題，讓宗教信仰活動也可以用觀光旅遊或趣味闖關集章，甚至是特色建築為切角，為今年度的活動更添多元風味，帶動市民及外縣市遊客更認識竹塹古城歷史並宣揚媽祖信仰文化，也更認同媽祖文化，共同推廣這歷史悠久並深富文化內涵、地方特色及民俗意義的活動。

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透過舉辦媽祖文化祭，市府期望藉由宗教的力量安定民心，此次活動不僅結合新竹當地的宗教資源，更融合當地旅宿、餐飲及觀光業者，推動文化與觀光的雙重行銷，期望吸引更多遊客走訪新竹，感受媽祖文化的魅力。

系列活動除了可至4大媽祖廟集章兌換限量推出的導遊聖母徽章，集章活動更推出加碼活動，結合了竹塹城內的特色建築孔廟、竹蓮寺、玻璃工藝博物館、下竹町南大路警察宿舍均可闖關集章，歡迎大家走訪這些特色建築集章，留下自己的足跡，就有機會可以抽iPhone15手機，邀請民眾9月29日至10月5日一起步入風城、瘋媽祖。

民政處表示，已開放報名的走讀旅行，以4大遊程串聯新竹天后宮、長和宮、新竹內天后宮與香山天后宮周邊廊帶特色，用老靈魂、美食、異國風與山海客視野體驗竹塹，活動不僅安排廟宇導覽，在接駁車上也有導覽老師，結合周邊20家特約店家或景點推出生活券消費折抵，規畫帶動產業的竹塹一日小旅行。

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