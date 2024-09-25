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纏花工藝超精緻 曾國棻圈粉無數

2024/09/25 19:09

出身埔里的國小美術老師曾國棻，醉心於纏花技藝。（曾國棻提供）出身埔里的國小美術老師曾國棻，醉心於纏花技藝。（曾國棻提供）

〔記者佟振國／南投報導〕纏花是一項歷史悠久的傳統民間工藝，常用於婚嫁、宗教祭祀上，但因做工精細、工序繁瑣，以往幾乎由女性承襲這項傳統技藝，但出身埔里的國小男師曾國棻則是一頭栽進纏花的工藝世界，運用不同纏花方式呈現鳥類與多種動物樣貌，精湛技藝讓人驚訝是出自一個大男人之手，他也樂於分享、教學，因此圈粉無數。

曾國棻熱愛以鳥類進行纏花創作，精湛技藝令人佩服。（記者佟振國攝）曾國棻熱愛以鳥類進行纏花創作，精湛技藝令人佩服。（記者佟振國攝）

埔里鎮立藝文中心田園藝廊即日起至10月5日舉辦「少昊之境-入話緣起」曾國棻纏花工藝個展，展出約30件鳥類、花朵等作品，讓人難以相信栩栩如生、色彩鮮豔的花鳥，是人用一根根的絲線所纏繞而成。

國小美術老師曾國棻，研究所攻讀工業設計，有一次在彰化鹿港看到精美的纏花作品即深受吸引，決定以纏花為論文主題，除對這項傳統技藝做系統整理，也與宜蘭國立傳統藝術中心老師陳惠美結下師生緣，學習延續傳統，再運用各項技法，讓纏花變化出多元面貌，鳥類是他的最愛，包括白孔雀、鳳凰、藍鵲等，也嘗試多種動物的創作。

曾國棻說，起初因為纏花鋪陳紙片的方式與羽毛的線條感相似，之後便試著運用不同纏花方式來呈現各種鳥類的樣貌，多年下來也創作了許多鳥類的纏花作品，「山海經」也提到在名為少昊君主的國度中，以鳥治國，境內百鳥爭鳴一幅太平盛世景象，因此特別想以纏花創造一座「少昊之境」，成為本次展覽主題。

曾國棻與學員花了3個月的時間為中壢仁海宮製作的纏花神豬。（曾國棻提供）曾國棻與學員花了3個月的時間為中壢仁海宮製作的纏花神豬。（曾國棻提供）

曾國棻表示，除了花、鳥創作，令他印象深刻的是前年中壢仁海宮媽祖廟中元文化祭，基於環保也不殺生，他與5位學員足足花了3個月的時間共同創作纏花大豬公，讓小朋友扛著大豬公遶境，十分吸睛。

曾國棻與學員為白沙屯媽祖舉辦纏花百花宴。（曾國棻提供）曾國棻與學員為白沙屯媽祖舉辦纏花百花宴。（曾國棻提供）

曾國棻多年前也與白沙屯媽祖結緣，2010年結束個展後前往苗栗白沙屯拜媽祖，想用自身技藝為媽祖服務，擲筊獲得媽祖應允，更神奇的是當晚即夢見天空雲彩中露出一根髮簪，想必就是媽祖的指示，當下即依夢境樣式製作纏花髮簪供奉，此後也與學員共組白沙屯媽祖聯誼會，還幫媽祖舉辦纏花百花宴，美不勝收。

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