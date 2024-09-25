秋季限定錯過再等1年 2024草嶺古道芒花季11/2開跑

交通部觀光署主任秘書方正光（後排右7）及大東北角觀光圈相關人員，今（25）日出席「2024草嶺古道芒花季」記者會啟動儀式。（東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕時序入秋，季節限定的芒花也將如秋雪般銀亮綻放，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今（25）日宣告：「2024草嶺古道芒花季」將於11/2-12/1每週六、日舉辦，主題標榜「芒著走，花時間」，活動範圍包括草嶺古道沿線、福隆遊客中心至大里遊客中心及其周邊景點，規畫有「導覽解說」、「虎字碑拓碑體驗」、結合大東北角觀光圈的「芒著走花時間市集」及「手作季體驗」等系列主題活動，還可搭配「芒花交通套票」及「在地小旅行」遊程，讓旅人在這段時間不只賞芒花，更能深入了解東北角歷史、生態、地景和故事。

草嶺古道芒花季是季節限定活動，今年將於11/2-12/1期間，每週六、日舉辦。（東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

邁入第23年的「2024草嶺古道芒花季」，今年的活動多元豐富，大里遊客中心除設有芒花意象佈置打卡點，遊客可在此留下美麗紀念外，也有匯集大東北角特色業者的「芒著走花時間市集」，適合悠閒遊逛採購，多場「手作季體驗」結合自然和創意的DIY課程，也將開放報名，還有受大朋友小朋友喜愛的「虎字碑拓碑體驗」、專業老師的定點「導覽解說」等；當地香火鼎盛的大里天公廟也在活動期間例假日免費提供民眾平安粥，讓民眾補充體力又保平安。

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新北市貢寮區公所區長柯建輝（左起）、福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏、新北市觀光旅遊局局長楊宗珉，歡迎民眾來賞芒花、順遊大東北角觀光圈。（東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

此外，活動期間8：30到13：30推出2條專車路線，一是「賞芒專車60元」，路線為福隆遊客中心←→遠望坑口站（土地公廟），送芒花季優惠COUPON 護照1本；二是「賞芒套票299元」，路線為福隆遊客中心←→遠望坑親水公園（直達古道入口 節省步行時間），送福隆便當兌換券1張（自行兌換）、紀念小禮1份及芒花季優惠COUPON 護照1本。2條專車路線均採線上購票＋現場售票（購票連結近期公布）方式，方便遊客利用。民眾若想延伸旅遊腳程，不妨搭配公車/客運（台灣好行），如黃金福隆線延伸行駛至「遠望坑口」站；草嶺古道健行後，可利用宜蘭東北角海岸線（電子票證免費），轉乘旅遊五漁村等旅遊景點，或是壯圍沙丘線（電子票證免費），轉乘旅遊頭城、壯圍等熱門景點。

「2024草嶺古道芒花季」相關活動有導覽解說、虎字碑拓碑體驗、芒著走花時間市集及手作季體驗。（記者周幸叡攝）

交通部觀光署主任秘書方正光表示，草嶺古道芒花季是東北角生態與人文的最佳舞台，為東北角秋季限定必遊景點，具備永續旅遊特色，更是國際級的旅遊亮點，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處多年經營推廣下，已是成熟且受歡迎的大眾化健行路線，112年並獲第1屆觀光亮點獎-最佳國際推薦獎及10大活動體驗獎，歡迎大家把握這季節限定的美好約定，呼朋引伴一起走一趟草嶺古道。更多活動相關內容詳詢東北角及宜蘭海岸國家風景區官網，或「東北角之友」粉絲專頁。

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