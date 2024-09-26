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台南吳晉淮音樂紀念館常設展更新開放 28日辦紀念音樂會

2024/09/26 14:14

吳晉淮紀念音樂館。（記者楊金城攝）吳晉淮紀念音樂館。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕位在台南柳營火燒店的「吳晉淮音樂紀念館」常設館更新，每週三至週日上午10點至下午5點開放參觀，讓遊客在吳晉淮故居了解他的流行音樂傳奇一生，28日晚上6點並將舉辦吳晉淮紀念音樂會，邀請曹雅雯、郭忠佑、楊惠絜、尤美雪等知名歌手獻唱。

台南市文化局局長謝仕淵、柳營區長顏文穗、議員沈家鳳、人和里里長施明朝等人今（26）日特別為吳晉淮常設館展揭展，並宣傳28日紀念音樂會，也由歌手洪玉芳演唱吳晉淮的歌曲。

吳晉淮故居在2005年列入台南市歷史建築，南市文化局修復後成立吳晉淮音樂紀念館，館內常設展展示吳晉淮的音樂人生與對台灣流行音樂的貢獻；前兩年文化局進一步整理了吳晉淮的文物史料加以數位典藏，再由南台科大視覺傳達設計系主任黃綝怡為全新的常設展布置策展。

黃綝怡表示，此次常設展更新，以還原時代性樣貌為核心理念，透過布景、道具及情境設定，搭配資訊互動與當年樂音，形成沉浸式的體驗，讓觀眾身臨其境的遙想吳晉淮在家創作及生活的情景，像吳晉淮的吉他、西裝也有展示。

吳晉淮紀念音樂館常設館展更新，讓遊客有沉浸式體驗。（記者楊金城攝）吳晉淮紀念音樂館常設館展更新，讓遊客有沉浸式體驗。（記者楊金城攝）

謝仕淵說，新展覽盼能引發觀賞者對吳晉淮及其音樂創作經歷的共鳴和陶醉，有跨時空文化情感聯結，延續台灣歌壇的珍貴記憶。

顏文穗是吳晉淮的鐵粉，好歌喉唱起關子嶺之戀、暗淡的月等名曲拿手，特別感念吳晉淮，他說，藉由吳晉淮的故居和優美音樂帶動柳營在地觀光。

台南市文化局局長謝仕淵（左起）、柳營區長顏文穗、策展人南台科大視覺傳達設計系主任黃綝怡、人和里里長施明朝等人今天（26日）特別為吳晉淮常設館展揭展。（記者楊金城攝）台南市文化局局長謝仕淵（左起）、柳營區長顏文穗、策展人南台科大視覺傳達設計系主任黃綝怡、人和里里長施明朝等人今天（26日）特別為吳晉淮常設館展揭展。（記者楊金城攝）

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