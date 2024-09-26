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「阿美族馬蘭Macacadaay」保存者豐福明辭世 文化部將頒贈旌揚狀

2024/09/26 17:30

豐福明是「杵音文化藝術團」中負責示範與教學的靈魂人物，為阿美族文化傳承與推廣不遺餘力。（杵音文化藝術團提供）豐福明是「杵音文化藝術團」中負責示範與教學的靈魂人物，為阿美族文化傳承與推廣不遺餘力。（杵音文化藝術團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕重要傳統表演藝術「阿美族馬蘭Macacadaay」保存者「杵音文化藝術團」主要藝師豐福明昨（25）日辭世，享壽80歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨並表示，「阿美族馬蘭Macacadaay」是台灣特有的無形文化資產，豐福明長年致力於傳承與發揚，為原住民族傳統表演藝術保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

豐福明1944年生，擅長「阿美族馬蘭Macacadaay」複音傳唱，音色富有情感，表現細膩婉轉，是「杵音文化藝術團」中負責示範與教學的靈魂人物，更是少數能夠領唱、嫻熟數十首古調的馬蘭複音傳承者，其肩負傳唱「阿美族馬蘭Macacadaay」使命，經常參與部落相關複音歌謠的教唱及演出，傳授部落青年祖先所留下的聲響。

文化部表示，「阿美族馬蘭Macacadaay」是臺灣原住民族傳統歌唱文化中不可或缺的重要歌唱形式。豐福明長年協助「杵音文化藝術團」保持傳統馬蘭複音唱法，以領唱、高音、歌者即興、自由對位的方式發展出多聲部的複音演唱，融合多元展演形式，經常性參與各項展演活動、巡迴演出，為阿美族文化傳承與推廣不遺餘力。

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