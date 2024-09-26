台灣文化與歷史的貢獻者 陳奇祿、吳逸民、張炎憲紀念音樂會週末登場

吳三連台灣史料基金會將於9月28日舉辦「十年紀念永續傳承」紀念活動。（吳三連台灣史料基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕吳三連台灣史料基金會將於9月28日舉辦「十年紀念永續傳承」紀念活動，緬懷該基金會三位卓越的貢獻者：董事長陳奇祿、副董事長吳逸民及秘書長張炎憲。基金會表示，這三位對推廣台灣本土文化及歷史研究有著深厚貢獻的先驅，於2014年先後辭世，留給台灣學術界和社會大眾深遠的影響與懷念。

9月28日活動當天，將於下午先於台大國際會議中心203會議室舉行「張炎憲紀念座談會」，以張教授對台灣史研究的貢獻為主題，邀請多位研究界的重要人物分享其研究成果與精神。與會嘉賓包括中央研究院台灣史研究所副研究員詹素娟、國立台灣大學歷史系助理教授吳俊瑩、國立台北教育大學的何義麟教授，以及淡江大學的林呈蓉教授，共同探討其對台灣史研究的影響。

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紀念音樂會則於當天晚間在台大國際會議中心401會議室舉行，以陳奇祿、吳逸民及張炎憲三位的生平事蹟與研究範疇為靈感，安排包括獨唱、合唱、朗誦及樂器演奏等多樣形式的演出，讓與會者更深入感受到三位前輩對台灣的熱忱與貢獻。詳細活動資訊，可至吳三連台灣史料基金會網站（www.twcenter.org.tw）查詢。

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