不只是溫馨旅宿還是在地好鄰居 大地酒店關懷社會再次捐贈復康巴士

大地酒店董事長王雪梅（左5）率團隊參加復康巴士捐贈儀式，由台北市政府交通局副局長常華珍（左4）代表受贈。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕一間飯店既像大家庭又宛如小型社會，想要經營久遠就要放大本身的格局，除了致力提供遊客賓至如歸的服務，也不要忘了關懷社會與回饋在地，凝聚所在地向心力，讓飯店的存在如同當地的金字招牌代表。位於北投的大地酒店，在北投地區深耕10年，今（27）日假台北市市政大樓西大門進行「復康巴士」捐贈儀式，這是大地酒店連續第2年捐贈復康巴士，旨在為需要幫助的民眾，提供外出就醫時有更便捷的交通服務，現場由台北市政府交通局副局長常華珍代表受贈，並回贈感謝狀給大地酒店團隊，常華珍肯定大地酒店透過捐贈行動回饋社會的善舉，除可造福更多行動不便的民眾，也鼓勵更多人加入公益行善的行列。

大地酒店的「光陰部落藏書閣」是館內一大特色，廣受遊客喜愛。（大地酒店提供）

大地酒店自開業以來，就以絕美書牆「光陰部落藏書閣」成為網美拍照熱點，並匯聚特色美食、北投溫泉及貼心服務吸引遊客。大地酒店董事長王雪梅表示，社會關懷與回饋一直是大地酒店持續堅持的主軸價值，近年來陸續舉辦了「大地元寶愛心義賣」、「大型捐血」、「社區淨山」等公益活動，也與在地小農長期合作，付諸行動讓地方共好。此次更希望透過捐贈行動，令愛心公益的義舉得以擴大到台北市、甚至是全台灣，讓身心障礙者及其他需要協助的朋友們，在外出就醫時，感受到更多的便利與關愛。王雪梅強調：「我們相信，每一個人都應該有平等的機會，去獲得所需要的醫療服務，連續兩年復康巴士的捐贈，是我們對社會的一份心意，也是對於不便朋友的支持與鼓勵，接下來大地酒店也會不斷舉辦多項公益活動，希望透過這些行動，喚起更多企業與個人的關注與參與，共同為社會福祉盡更多的力量。」

請繼續往下閱讀...

復康巴士全車都配備無障礙設備，方便身障者上下車及移動。（大地酒店提供）



台北市政府指出，大地酒店是台北市內第1家捐贈復康巴士的飯店，必然能起到拋磚引玉的效果，台北市的復康巴士使用頻率高，平均使用年限約為5年，近年來在許多善心人士及民間企業團體的協助下持續汰舊換新，讓整體服務品質明顯地提升，非常感謝社會各界的關懷與資源，市府未來將會善用這項愛心資源，發揮最大效益，歡迎更多社會大眾投入公益，共同為身障朋友權益努力。更多飯店相關訊息詳詢大地酒店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法