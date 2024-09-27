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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

不只是溫馨旅宿還是在地好鄰居 大地酒店關懷社會再次捐贈復康巴士

2024/09/27 18:41

大地酒店董事長王雪梅（左5）率團隊參加復康巴士捐贈儀式，由台北市政府交通局副局長常華珍（左4）代表受贈。（大地酒店提供）大地酒店董事長王雪梅（左5）率團隊參加復康巴士捐贈儀式，由台北市政府交通局副局長常華珍（左4）代表受贈。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕一間飯店既像大家庭又宛如小型社會，想要經營久遠就要放大本身的格局，除了致力提供遊客賓至如歸的服務，也不要忘了關懷社會與回饋在地，凝聚所在地向心力，讓飯店的存在如同當地的金字招牌代表。位於北投的大地酒店，在北投地區深耕10年，今（27）日假台北市市政大樓西大門進行「復康巴士」捐贈儀式，這是大地酒店連續第2年捐贈復康巴士，旨在為需要幫助的民眾，提供外出就醫時有更便捷的交通服務，現場由台北市政府交通局副局長常華珍代表受贈，並回贈感謝狀給大地酒店團隊，常華珍肯定大地酒店透過捐贈行動回饋社會的善舉，除可造福更多行動不便的民眾，也鼓勵更多人加入公益行善的行列。

大地酒店的「光陰部落藏書閣」是館內一大特色，廣受遊客喜愛。（大地酒店提供）大地酒店的「光陰部落藏書閣」是館內一大特色，廣受遊客喜愛。（大地酒店提供）

大地酒店自開業以來，就以絕美書牆「光陰部落藏書閣」成為網美拍照熱點，並匯聚特色美食、北投溫泉及貼心服務吸引遊客。大地酒店董事長王雪梅表示，社會關懷與回饋一直是大地酒店持續堅持的主軸價值，近年來陸續舉辦了「大地元寶愛心義賣」、「大型捐血」、「社區淨山」等公益活動，也與在地小農長期合作，付諸行動讓地方共好。此次更希望透過捐贈行動，令愛心公益的義舉得以擴大到台北市、甚至是全台灣，讓身心障礙者及其他需要協助的朋友們，在外出就醫時，感受到更多的便利與關愛。王雪梅強調：「我們相信，每一個人都應該有平等的機會，去獲得所需要的醫療服務，連續兩年復康巴士的捐贈，是我們對社會的一份心意，也是對於不便朋友的支持與鼓勵，接下來大地酒店也會不斷舉辦多項公益活動，希望透過這些行動，喚起更多企業與個人的關注與參與，共同為社會福祉盡更多的力量。」

不只是溫馨旅宿還是在地好鄰居 大地酒店關懷社會再次捐贈復康巴士復康巴士全車都配備無障礙設備，方便身障者上下車及移動。（大地酒店提供）

台北市政府指出，大地酒店是台北市內第1家捐贈復康巴士的飯店，必然能起到拋磚引玉的效果，台北市的復康巴士使用頻率高，平均使用年限約為5年，近年來在許多善心人士及民間企業團體的協助下持續汰舊換新，讓整體服務品質明顯地提升，非常感謝社會各界的關懷與資源，市府未來將會善用這項愛心資源，發揮最大效益，歡迎更多社會大眾投入公益，共同為身障朋友權益努力。更多飯店相關訊息詳詢大地酒店官網

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