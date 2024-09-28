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桃市壽山巖觀音寺「祈廟之旅」親子繪畫比賽 即起徵件到10月21日

2024/09/28 14:01

壽山巖觀音寺舉辦「祈廟之旅」親子繪畫比賽，邀幼兒園與國小學生參加。（壽山巖觀音寺提供）壽山巖觀音寺舉辦「祈廟之旅」親子繪畫比賽，邀幼兒園與國小學生參加。（壽山巖觀音寺提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區壽山巖觀音寺舉辦「祈廟之旅」親子繪畫比賽，即起到10月21日開放幼兒園與國小學生參加，以壽山巖觀音寺的慶典或遶境活動等多元主題創作，董事長林明義說，比賽分為幼兒園與國小低、中、高年級等4組，各組都將選出20名金牌獎，頒給2,000元圖書禮券與獎狀、獎品。

林明義說，為了方便學生參賽，壽山巖觀音寺提供畫紙給新北市鶯歌、樹林、新莊區與桃園市龜山、桃園、八德區內的公私立國小與幼兒園學務單位，開放參賽學生索取，讓學生結合壽山巖觀音寺的慶典、遶境等活動畫出「祈廟之旅」，家長可陪同創作、但不能代筆。

幼兒園與國小低、中、高年級各組，都將選出金、銀、銅牌獎各20名，除獎狀、獎品外，分別可獲頒2,000元、1,000元、600元圖書禮券，另有優選獎各60名可獲頒獎狀與獎品，頒獎典禮預定於11月17日下午1點在壽山巖觀音寺2樓禮堂登場。

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