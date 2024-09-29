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曾道雄燃燒濃烈的愛 台灣奇岩物語《野柳女王頭》感動登場

2024/09/29 00:43

《野柳女王頭》從舞台布景到舞者肢體與表情，都是充滿戲劇張力的演出。（記者凌美雪攝）《野柳女王頭》從舞台布景到舞者肢體與表情，都是充滿戲劇張力的演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣歌劇重要推手曾道雄編導的全新舞劇「台灣奇岩物語」，昨（28）晚於台北國家戲劇院首演。由作曲家柯芳隆、黃婉真全新創作的音樂，賀連華、黃懷德、絲釋民編舞，指揮家廖嘉弘率領普羅藝術家樂團、台北歌劇合唱團，知名舞者薛喻鮮、絲釋民、薛捷鴻、游馨琁、林韋萱主演，台藝大學生與精靈幻舞舞團擔綱群舞，加上精心設計的服裝、舞台與燈光，為曾道雄醞釀超過一甲子的台灣故事，做了動人的呈現。

舞台與服裝設計都相當吸睛。（記者凌美雪攝）舞台與服裝設計都相當吸睛。（記者凌美雪攝）

「台灣奇岩物語」含3部獨立的舞劇，創作靈感皆源於台灣知名地景中的「岩石」，其中，《鶯歌石》是早在曾道雄高中時期（1957）就寫成。「鶯歌石」原來傳說是會吐霧食人，因為吃了鄭成功的士兵，而被開巨炮轟斷頸部。但曾道雄覺得這個故事不好，就改編成鳳頭蒼鷹所化身的少女，和燒陶青年的奇幻淒美愛情。

《鶯歌石》的奇幻鳥人裝扮成亮點。（記者凌美雪攝）《鶯歌石》的奇幻鳥人裝扮成亮點。（記者凌美雪攝）

1963年開始創作的《野柳女王頭》，是一個神與人的愛情綺想舞劇，漁村少女誤闖海神守護的禁地，善良純真讓海神動了心，給了珠寶華服還約定每個月圓時相會，沒想到少女不久後與漁村青年舊情復燃，觸怒海神掀起狂濤，為拯救無辜村民，少女決定犧牲自己，最後變成女王頭。

《野柳女王頭》為人間與神居地提供層次更豐富且壯觀的場景。（記者凌美雪攝）《野柳女王頭》為人間與神居地提供層次更豐富且壯觀的場景。（記者凌美雪攝）

2008年編創的《綠島泣婦岩》，靈感來自綠島監獄前方海邊的「將軍岩」，但曾道雄認為外型看起來更像是哭泣的婦女，在白色恐怖年代，不知有多少女性為丈夫哭泣、多少母親為孩子不捨，因此，曾道雄以《綠島泣婦岩》訴說一對政治受難者夫妻的悲慘境遇，刻畫出暗夜哭泣卻堅毅不屈的女性形象。

《綠島泣婦岩》刻劃政治受難者夫妻的悲慘境遇。（記者凌美雪攝）《綠島泣婦岩》刻劃政治受難者夫妻的悲慘境遇。（記者凌美雪攝）

3部作品演出順序是刻畫深切悲傷的《綠島泣婦岩》先登場；《鶯歌石》的奇幻鳥人裝扮，增添了舞作的幻想亮點；最後《野柳女王頭》以挖深的舞台，為人間與神居地提供層次更豐富且壯觀的場景。在動人的音樂裡，融合各種不同舞蹈的演出讓人目不暇給，對舞者不僅是體力與耐力的一大考驗，還可感受到舞者們超過3個月苦練仍懷抱熱情，曾道雄說，他問舞者們累不累？舞者們說：「身體很累，但是精神很充實。」今天下午還有一場，詳詢OPENTIX。

年輕的群舞舞者們生動的表情令人震動。（記者凌美雪攝）年輕的群舞舞者們生動的表情令人震動。（記者凌美雪攝）

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