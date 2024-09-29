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「山陀兒」步步進逼 雲林第16屆金掌獎6劇團將移地演出

2024/09/29 20:31

第16屆金掌獎今晚熱鬧登場，不過受颱風影響10月1至3日的演出將移至雲林表演廳。（記者李文德攝）第16屆金掌獎今晚熱鬧登場，不過受颱風影響10月1至3日的演出將移至雲林表演廳。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕2024雲林國際偶戲節系列活動如火如荼登場，今起5天正進行第16屆金掌獎競賽，晚間7至9點在虎尾同心公園演出，不過颱風「山陀兒」逐步靠近，為避免風雨影響劇團演出，讓民眾有舒適的觀賞空間。文觀處表示，10月1至3日演出確定移師至斗六市「雲林表演廳」。

金掌獎今晚登場，第一天有錦飛鳳傀儡劇團演出。（記者李文德攝）金掌獎今晚登場，第一天有錦飛鳳傀儡劇團演出。（記者李文德攝）金掌獎今晚登場，由黃世志電視木偶劇團打頭陣。（記者李文德攝）金掌獎今晚登場，由黃世志電視木偶劇團打頭陣。（記者李文德攝）

颱風山陀兒逐漸逼近台灣，中央氣象署預估，今晚至明清晨發布陸上警報，颱風中心有機會登陸台灣。雲林縣恰逢金掌獎競賽，10團隊接力在5天晚間精彩演出。今晚由黃世志電視木偶劇團及錦飛鳳傀儡戲劇團演出。不過後續演出，也讓民眾擔心是否延期或取消。

縣府文觀處表藝科長沈郁琪表示，考量颱風影響，已和演出團隊聯繫，決定10月1至3日共6劇團移至「雲林表演廳」演出，除了劇團們能夠有不受影響氣候影響，也讓民眾有更舒適的觀賞環境。

文觀處指出，9月30日五洲小桃源、春秋閣掌中劇團照常在虎尾同心公園；台北木偶劇團、金宇園掌中劇團、昇平五洲園、真雲林閣掌中劇團、永興樂皮影劇團及台中木偶劇團皆在雲林表演廳演出，民眾可前往觀賞。

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