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藍皮火車再加碼！屏東鐵道文化祭5班次解憂號10/1開搶

2024/09/30 14:12

延續好評的南國漫讀節藍皮列車，屏東鐵道文化祭再加碼推出5班次。（屏東縣政府提供）延續好評的南國漫讀節藍皮列車，屏東鐵道文化祭再加碼推出5班次。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鐵道迷敲碗成功！南國漫讀節藍皮列車好評再加碼，11月登場的2024屏東鐵道文化觀光祭，接力推出5班次藍皮解憂號，以及鐵道走讀活動，明天（10月1日）中午12時開搶，帶領旅客深度體驗屏東鐵道文化魅力。

屏東鐵道文化觀光祭將於11月2日在南州運動公園開幕，今年活動結合「南國漫讀節」，聯手5家獨立書店及表演藝術，乘勝加碼5班次藍皮解憂號，將懷舊列車變身移動書店，除了感受南台灣鐵道風景，也能欣賞精采豐富的藝文展演。

屏東縣政府文化處表示，從11月10日至12月15期間推出5場次，分別與「繫。本屋」、「愛讀繪本屋」、「永勝5號」、「小陽。日栽書屋」、「七木人文空間」等獨立書店合作，並邀請玉米雞劇團、台東回響樂團、星星戲樂、新竹交響管樂團、藝夥人表演製作團等團隊參與表演。

文化處指出，去年鐵道文化祭頗受歡迎的「鐵道走讀」，今年更深入屏東，5場次的走讀將前往南州、佳冬、潮州、竹田及枋寮，帶領旅客慢慢走讀鐵道故事鐵道和地方生活，用五感體驗屏東小鎮。

此外，屏東總圖「鐵道講座」再度邀請包括蘇昭旭老師、許乃懿醫師、古庭維館長、曾令毅組長和知名作家劉克襄，5位講者將分享5種鐵道承載的生命故事，從庶民記憶到博物館典藏，解碼新南國，火車不再只是運具，每個人心底都有自己的火車記憶。報名詳細資訊請持續關注「屏東縣政府文化處」臉書專頁。

鐵道講座向來受到鐵道迷熱烈回響。（屏東縣政府提供）鐵道講座向來受到鐵道迷熱烈回響。（屏東縣政府提供）

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