台中爵士音樂節邁向20年「女力爵起」 廣邀女性爵士樂手參與

2024台中爵士音樂節主題「女力爵起」，參與演出的女性樂手佔逾6成。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中爵士音樂節今年邁向20年，今年推「女力爵起」主題，廣邀女性爵士樂手參與，10月11日到20日在市民廣場演出，包括開幕邀全女子爵士樂團及「爵士教母」Sherrie Maricle演出，10天活動參與演出的女性樂手佔逾6成；另安排到霧峰、清水及豐原推出巡演，讓民眾秋日來台中享受爵士風。

台中爵士音樂節邁向20年「女力爵起」，10月11日到20日在市民廣場演出。（記者蘇孟娟攝）

台中爵士音樂節邀請共12個國家地區的樂團及專業樂手帶來豐富的爵士音樂饗宴，今年配合「女力爵起」力邀國內外知名女性爵士音樂家參與，展現不同以往的爵士音樂魅力外，也策劃多組台灣與國外樂手共演的限定組合，呈現多元文化交融的爵士音樂體驗。

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其中10月12日的開幕演出邀到全女子爵士樂團「Taipei DIVA Jazz Orchestra」與來自美國有「爵士教母」之稱的Sherrie Maricle演出，另有薩克斯風演奏家潘子爵與日本知名薩克斯風演奏家小林香織共演等。

文化局指出，台中爵士音樂節除在市民廣場演出外，9月已另安排前進霧峰、清水及豐原進行巡演暖身；除了音樂饗宴，今年爵士音樂節招募超過100間各式類型的店家業者，提供優惠好康到年底，民眾只要加入台中爵士音樂節官方LINE@好友，即可領取友好店家優惠好康；另也與包括在地知名商家或企業設計多款聯名商品和推廣行銷活動，讓觀眾享受爵士生活；今年台中爵士音樂節自10月11日起連續10天在市民廣場登場，邀請民眾前來共度美好的爵士時光。更多活動訊息請上文化局官網（http://www.culture.taichung.gov.tw/）或台中爵士音樂節官網（https://www.taichungjazzfestival.tw/2024/tw/index/index.html）查詢。

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