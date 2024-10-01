「警界儒將」蔡俊章水墨畫 展現鄉土逸趣與濃濃情懷

前台灣警政署副署長、人稱「警界儒將」的蔡俊章本月2日至13日在高雄市文化中心雅軒舉辦個展。（蔡俊章提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前台灣警政署副署長、人稱「警界儒將」的蔡俊章，習畫近60年，自2015年卸下警務工作後，精研畫技，潛心畫作，畫域更廣，本月2日至13日在高雄市文化中心雅軒舉辦個展，展現濃濃的鄉土逸趣與情懷。

蔡俊章除了是國際知名水墨畫家，更是星雲大師全集插畫作者。1965年啟蒙於高中美術老師費熙，後師承台灣書畫家李轂摩、江正吉（嶺南畫派第四代、張大千畫派第三代）等，用筆細膩，師法傳統而不拘泥於傳統。

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蔡俊章的畫作題材多元，尤其畫蝦堪稱一絕，有「蔡式墨蝦」之稱。近年來除了多次在台灣國父紀念館、中正紀念堂及各地美術館展覽30餘次之外，並屢獲邀至世界各地參展，榮獲北京全球華人藝術貢獻獎、日本水墨畫展金賞、韓國、美國畫展大獎的肯定，並與當地藝術家切磋交流，受到各界媒體的推崇及央視專訪，畫藝精湛，中國藝術家協會賦予「國家一級美術師」殊榮，中國翰林書畫院也評定為中國翰林百大畫家之一，推崇備至。

此次展出30幅精品中，靈巧生動的「墨蝦」有11公尺長，而除了擅長蝦蟹小品，蔡俊章也喜愛從生活中的細微之處醞釀創作靈感，透過畫筆於宣紙上的點染勾勒，表現出瓜果小品及生肖動物意趣與台灣風景的古樸寧靜之美，創作中體現鄉土逸趣與濃濃情懷，如日月潭風光、中正紀念堂、虹橋夕照-西螺大橋、左營龍虎塔等等，另受嶺南畫派及大千居士潑墨潑彩技法影響，更完成幾幅精彩畫作。

前台灣警政署副署長、人稱「警界儒將」的蔡俊章本月2日至13日在高雄市文化中心雅軒舉辦個展。（蔡俊章提供）

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