自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「警界儒將」蔡俊章水墨畫 展現鄉土逸趣與濃濃情懷

2024/10/01 15:11

前台灣警政署副署長、人稱「警界儒將」的蔡俊章本月2日至13日在高雄市文化中心雅軒舉辦個展。（蔡俊章提供）前台灣警政署副署長、人稱「警界儒將」的蔡俊章本月2日至13日在高雄市文化中心雅軒舉辦個展。（蔡俊章提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前台灣警政署副署長、人稱「警界儒將」的蔡俊章，習畫近60年，自2015年卸下警務工作後，精研畫技，潛心畫作，畫域更廣，本月2日至13日在高雄市文化中心雅軒舉辦個展，展現濃濃的鄉土逸趣與情懷。

蔡俊章除了是國際知名水墨畫家，更是星雲大師全集插畫作者。1965年啟蒙於高中美術老師費熙，後師承台灣書畫家李轂摩、江正吉（嶺南畫派第四代、張大千畫派第三代）等，用筆細膩，師法傳統而不拘泥於傳統。

蔡俊章的畫作題材多元，尤其畫蝦堪稱一絕，有「蔡式墨蝦」之稱。近年來除了多次在台灣國父紀念館、中正紀念堂及各地美術館展覽30餘次之外，並屢獲邀至世界各地參展，榮獲北京全球華人藝術貢獻獎、日本水墨畫展金賞、韓國、美國畫展大獎的肯定，並與當地藝術家切磋交流，受到各界媒體的推崇及央視專訪，畫藝精湛，中國藝術家協會賦予「國家一級美術師」殊榮，中國翰林書畫院也評定為中國翰林百大畫家之一，推崇備至。

此次展出30幅精品中，靈巧生動的「墨蝦」有11公尺長，而除了擅長蝦蟹小品，蔡俊章也喜愛從生活中的細微之處醞釀創作靈感，透過畫筆於宣紙上的點染勾勒，表現出瓜果小品及生肖動物意趣與台灣風景的古樸寧靜之美，創作中體現鄉土逸趣與濃濃情懷，如日月潭風光、中正紀念堂、虹橋夕照-西螺大橋、左營龍虎塔等等，另受嶺南畫派及大千居士潑墨潑彩技法影響，更完成幾幅精彩畫作。

前台灣警政署副署長、人稱「警界儒將」的蔡俊章本月2日至13日在高雄市文化中心雅軒舉辦個展。（蔡俊章提供）前台灣警政署副署長、人稱「警界儒將」的蔡俊章本月2日至13日在高雄市文化中心雅軒舉辦個展。（蔡俊章提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應