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（影音）鄭晴臻《雲墨夢繪:藝術星空之旅》創作巡迴展 桃園機場二期航廈登場

2024/10/01 17:43

鄭晴臻《雲墨夢繪:藝術星空之旅》創作巡迴展即日起至114年3月2日，在桃園國際機場第二航廈擴建區5樓南側商場展出。（記者姚介修攝）鄭晴臻《雲墨夢繪:藝術星空之旅》創作巡迴展即日起至114年3月2日，在桃園國際機場第二航廈擴建區5樓南側商場展出。（記者姚介修攝）

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場二期航廈舉辦鄭晴臻《雲墨夢繪:藝術星空之旅》創作巡迴展，由桃園機場、義美吉盛等單位協辦，在今日的開展記者會上，鄭晴臻現場解說自己過去兩年多的創作心歷路程。即日起至114年3月2日，在桃園國際機場第二航廈擴建區5樓南側商場台灣玩藝大街展出。

藝術家鄭晴臻現場解說自己在過去兩年多的創作心歷路程。（記者姚介修攝）藝術家鄭晴臻現場解說自己在過去兩年多的創作心歷路程。（記者姚介修攝）

這次展覽是自松山機場移師而來，希望向國內外機場旅客展示台灣藝術家的創作成就，也可以提升桃園國際機場文化氛圍。展覽內容包括鄭晴臻今年於日本國立新美術館展出的真品，系列作品也將於11月在日本松本市美術館展覽，這些水墨作品反映出她對生命的自我反思。

藝術家鄭晴臻新發明特殊裱褙法，增強了作品的易攜性，也賦予傳統水墨創新現代感。（記者姚介修攝）藝術家鄭晴臻新發明特殊裱褙法，增強了作品的易攜性，也賦予傳統水墨創新現代感。（記者姚介修攝）

展覽的另一大亮點是鄭晴臻新發明的特殊裱褙法，這一技術不僅增強了作品的易攜性，也賦予傳統水墨創新現代感，呈現多元吸引力，為民眾提供全新的視覺體驗。

藝術家鄭晴臻《雲墨夢繪：藝術星空之旅》創作巡迴展今日在桃機開展。（記者姚介修攝）藝術家鄭晴臻《雲墨夢繪：藝術星空之旅》創作巡迴展今日在桃機開展。（記者姚介修攝）

鄭晴臻《雲墨夢繪：藝術星空之旅》展將為桃園國際機場增添新的活力和文化內涵，未來不僅是交通樞紐，也能成為文化交流的重要場所，更是城市生活美術館的代表，進而推動桃園在地藝術於公共空間中的發展。

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