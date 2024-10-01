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德劇團一件小事慘成北京「人民公敵」 中國禁演易卜生名劇將登台

2024/10/01 23:00

《人民公敵》是一齣帶有政治性的社會問題劇。（© Arno Declair，台中國家歌劇院提供）《人民公敵》是一齣帶有政治性的社會問題劇。（© Arno Declair，台中國家歌劇院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由國際劇場名導托馬斯．歐斯特麥耶（Thomas Ostermeier）改編易卜生同名劇作《人民公敵》，2012年於亞維儂藝術節首演後好評不斷，後續在30多國巡演，2018年巡演到中國時，疑因與觀眾互動橋段觸碰政治敏感神經，遭刪改取消，真成了「人民公敵」。這齣由歐斯特麥耶執導、柏林雷寧廣場劇院製作的《人民公敵》，將成為今年台中國家歌劇院「遇見巨人」系列開幕大戲，於10月25至27日登台中演出。

台中國家歌劇院表示，歐斯特麥耶名列當代最重要的德國劇場導演之一，從2002年執導《玩偶之家 諾拉》之後，幾乎每2年就會做一齣易卜生的戲，包括《建築大師》、《約翰．蓋柏瑞．卜克曼》、《群鬼》與《人民公敵》。

德劇團一件小事慘成北京「人民公敵」 中國禁演易卜生名劇將登台柏林雷寧廣場劇院《人民公敵》劇照。（© Thomas Aurin，台中國家歌劇院提供）

其中，《人民公敵》是帶有政治性的社會問題劇。主角史塔克曼醫生發現溫泉小鎮的水源遭工廠汙染，想在報紙上揭露真相，但他的鎮長哥哥擔心此舉將重挫小鎮生計，導致原本支持史塔克曼的市民與媒體突然轉向，聯合起來試圖掩蓋汙染真相；史塔克曼因此和鎮上所有人對立，被視為人民公敵。

「我對《人民公敵》的解讀，圍繞在如果我們處在一個完全被經濟的緊迫性所定義的社會當中，真理還有什麼機會？」歐斯特麥耶在劇本中發現資本主義對現代生活的全面殖民，讓觀眾直面《人民公敵》最重要的戲劇衝突：「我們要為了經濟利益而蒙蔽真相嗎？」劇評人耿一偉指出，《人民公敵》是歐斯特麥耶最受歡迎的戲劇作品，劇中爆發的激烈衝突，可能就發生在我們每天的生活中。

台中國家歌劇院表示，《人民公敵》於2018年巡演到中國，但在北京場演出後，立刻遭到當局壓力，被迫刪掉表演者與觀眾的現場互動，更宣布接續其後的南京場次全部停演。

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