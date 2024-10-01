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朱團擊樂劇場《六部曲》演前傳喜訊 國際知名作曲家親登台簽約

2024/10/01 19:49

作曲家約翰•帕沙達斯（左）親自來台與朱團藝術總監朱宗慶簽約。（朱團提供）作曲家約翰•帕沙達斯（左）親自來台與朱團藝術總監朱宗慶簽約。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團全新擊樂劇場《六部曲》將於本週首演，緊鑼密鼓的忙碌準備工作中，樂團迎來貴客，希臘裔紐西蘭作曲家約翰‧帕沙達斯（John Psathas）專程來台，親自與朱團藝術總監朱宗慶於今（1）日簽訂一項5年合約，成為朱團新增聘的駐團作曲家，兩人都開心地表示，非常期待為打擊樂發展注入嶄新動能。

朱團表示，帕沙達斯是2004雅典奧運會開幕式的作曲家，也是紐西蘭藝術基金會獎得主（Arts Foundation Laureate），他的創作橫跨古典、爵士、流行、電子音樂等眾多類型，並與各領域頂尖藝術家和創意大師們合作，創造出許多富有遠見、感動人心且充滿靈感的作品，於全球超過50個國家演出過，擁有廣大的國際聲譽。其中，打擊樂器一直是帕沙達斯作品中的重要元素，帕沙達斯說，打擊樂家心胸開放、工作努力，時常是最後能解決問題的人，這些特質讓作曲家得以做更多的嘗試與探索。

朱團擊樂劇場《六部曲》演前傳喜訊 國際知名作曲家親登台簽約帕沙達斯前往國家戲劇院探班並與《六部曲》團員合影。（朱團提供）

多年來，帕沙達斯從國際演出場域觀察朱宗慶打擊樂團，對朱團的能量感到神往，因此，多次主動向樂團提出合作計畫，直到今年3月，朱團首度赴紐西蘭演出時，確立了進一步合作的共識。帕沙達斯說，「我相信朱團深具未來性，能為打擊樂文化做出的貢獻將超乎想像！」朱宗慶則表示，委託創作一直是樂團形塑藝術風格的重要途徑，「帕沙達斯除了是深受敬重的作曲家，更像是打擊樂團的家人，我們很珍惜這樣的緣分。」

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