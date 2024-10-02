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「山陀兒」颱風攪局！雲林金掌獎4劇團受影響提前進場預錄

2024/10/02 15:05

今4劇團與縣府、評審協商下，今天決定進場提前預錄，預計下週至13日將影片放到偶戲節臉書供民眾觀賞。（記者李文德攝）今4劇團與縣府、評審協商下，今天決定進場提前預錄，預計下週至13日將影片放到偶戲節臉書供民眾觀賞。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林國際偶戲節系列活動「第16屆金掌獎」上月29日登場，卻遇到「山陀兒」颱風攪局，今明兩天競賽的4團隊，與縣府與評審老師共同討論下，決定全數今天採取錄影方式完成賽事。縣府文觀處表示，錄影紀錄預計下周將會放在網路上供民眾欣賞至13日為止。

第16屆金掌獎安排5天賽事，原定在虎尾同心公園演出，不過遇到颱風逼近，昨（1）日起移師至雲林表演廳演出，想不到卻遇到今天停止上班上課，原定縣府決定將延期比賽，為確保各劇團不受延期影響各自演出檔期，縣府與4劇團、5名評審老師共同協商下，決定今天一口氣完成競賽並錄影。

今上午先由永興樂皮影戲劇團及真雲林閣掌中劇團進場錄影，下午則由昇平五洲園及台中木偶劇團接力。文觀處長陳璧君表示，此決定是3方共同決定下協商，提前到表演廳預錄，此4劇團的演出預計下周將放上偶戲節臉書專頁供民眾觀影。

劇團表示，因接下來有許多活動，加上農曆9月又逢太子爺生日，所有檔期都已滿，如果延期比賽恐會影響既定行程，今天一口氣進場錄影也算是放下心中大石。

文觀處表示，此次預錄將供觀眾線上觀看至10月13日偶戲節結束為止，更會針對4支影片規畫互動活動，讓民眾透過線上一同沉浸在偶戲的世界中。

此外今天起登場的小金掌獎共有40個團體參賽，文觀處表藝科長沈郁琪表示，因颱風關係今明兩天共16團體錄製影片方式辦理，待影片上傳後，將分獎至偶戲節臉書，如後續因颱風關係，導致比賽場地難以進行，將依同樣模式辦理。

今4劇團與縣府、評審協商下，今天決定進場提前預錄，預計下週至13日將影片放到偶戲節臉書供民眾觀賞。（記者李文德攝）今4劇團與縣府、評審協商下，今天決定進場提前預錄，預計下週至13日將影片放到偶戲節臉書供民眾觀賞。（記者李文德攝）

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