修復保存萬件文物 朝天宮與雲科大攜手開先例

雲林科技大學校長楊能舒（左）與朝天宮董事長蔡咏鍀代表雙方簽訂文物修護人才培育合作備忘錄。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮典藏超過1.5萬件文物，廟方今（4）日與雲林科技大學簽訂文物修護人才培育合作備忘錄，除創全國廟宇之先自設文物修復中心，委託學校相關文物修復計畫，未來雙方也將共同培養更多修復師走進民間、走進廟宇，傳承與保護珍貴文化資產。

今天雙方合作備忘錄由雲科大校長楊能舒、朝天宮董事長蔡咏鍀代表簽訂，雲林縣府教育處長邱孝文、文化觀光處長陳璧君、人事處長黃杰男及多位朝天宮董監事都與會見證。

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楊能舒指出，學校文物修護研究與推廣中心在國內外協助很多文物修護，有很好設備，很開心獲朝天宮青睞雙方合作來修護許多珍貴的媽祖文物，也期盼透過雙方合作把媽祖文化發揮淋漓盡致，讓更多人認同媽祖文化信仰。

蔡咏鍀表示，朝天宮文物超過1.5萬件，首要是朝天宮三寶之一《天后昭應錄》修復工作，雲科大教授林煥盛會帶著學生進駐朝天宮自建的修復中心，可以修復也讓學生學習，可以在廟裡修復文物、學習是很難得，同時也把台灣這塊土地的技藝、文物可以保存下來。

陳璧君說，朝天宮是全國第一家宮廟自建文物修復中心，再與雲科大合作是聯手契機點，雲林是宗教大縣，尤其媽祖信仰不僅在台灣普遍，在全球也有超過2億名信徒，也是聯合國非物質文化遺產，透過雙方產學合作做文物修復、人才培育，對台灣在文資修復部分有很大挹注，未來縣府會全力協助朝天宮文物修復中心，也希望透過產學合作啟動中央能持續挹注雲林文化資產修護及保存，讓台灣更多文化資產可以被保存下來、永續發展。

林煥盛指出，未來雲科大與朝天宮預計合作計畫有廟方典藏多幅法會掛軸、朝天宮進香旗、《天后昭應錄》線裝書等文物修復計畫，同時學校文修護研究與推廣中心團隊師生將進駐朝天宮文物修復中心，提供文物保存專業及修傷技術支持，落實在地人才培育。

朝天宮與雲林科技大學簽訂合作備忘錄，未來將進行文物修護及人才培育。（記者黃淑莉攝）

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