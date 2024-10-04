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南台灣最跨界的藝術比賽 「鐵皮屋」拿下2024南瀛獎

2024/10/04 20:20

2024南瀛獎頒獎典禮，南市副市長趙卿惠（中）與南瀛獎得主合影。（南市文化局提供）2024南瀛獎頒獎典禮，南市副市長趙卿惠（中）與南瀛獎得主合影。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南台灣最跨界的藝術比賽「南瀛獎」，今（2024）年邁入第27屆盛會，3件得獎作品各融合空間或視覺等多媒體創作，其中1件看似「鐵皮屋」相當震撼，但其實是紙漿做的擬真物件，傳達對環境與生活的觀察。

2024南瀛獎得主廖昭豪作品《內牆風景採集計畫》。（南市文化局提供）2024南瀛獎得主廖昭豪作品《內牆風景採集計畫》。（南市文化局提供）

3件南瀛獎得獎作品，廖昭豪《內牆風景採集計畫》以雕塑技法將工地圍籬在展場內呈現營造出窺視的空間；李迪權《聖徒》印在巨幅帆布上的木刻版畫；鄭子芸、張益誠《我不是機器人 I'm not a robot》透過科技與機器人工互動呈現藝術家的創新概念；皆呈現南瀛獎打破傳統的限制，更具有互動的創新的藝術思維。

南市文化局表示，《內牆風景採集計畫》作品為空間與複合媒體類創作，走進展區，忽然有一種空間錯置的違和感，「室內怎麼會有鐵皮屋」，旁邊還有消防栓與告示牌等，擬真的物件卻是紙漿做成的，孔洞中的畫面種種的視覺震撼，只有親臨現場才能真正感受。藝術家透過雕塑手法呈現這些景緻，都象徵著人們所留下的印記與痕跡、地景變遷等。

2024南瀛獎得主李迪權作品《聖徒》。（南市文化局提供）2024南瀛獎得主李迪權作品《聖徒》。（南市文化局提供）

《聖徒》是巨大又像衣服、又像十字架的巨幅作品映入眼簾，愈靠近愈會被裡面的細節所震撼。在這幅木刻版畫中，將聖徒的本意解釋為那些為理想犧牲的人。他們不只是追隨者，更是實踐者，將聖人的思想轉化為行動。

2024南瀛獎得主鄭子芸、張益誠作品《我不是機器人 I'm not a robot》。（南市文化局提供）2024南瀛獎得主鄭子芸、張益誠作品《我不是機器人 I'm not a robot》。（南市文化局提供）

作品《我不是機器人》一排排的課桌椅，像是回到了學校的教室。坐在位子上的每一個小小機器人面前都有一台PAD，上面出現一個選項，一個不是機器人選項，每個人都不斷地重複點著『我不是機器人』的選項。藝術家想透過這樣的情境，提出一些當代人所需要反思的內在問題。

今（4）日在台南遠東香格里拉舉辦頒獎典禮，副市長趙卿惠代表頒獎並表示，南瀛獎是推動藝術發展重要的獎項，也是推動台灣藝術文化發展如珠寶盒般珍貴的平台。自1987年開辦以來，發掘無數極具潛力的南瀛獎藝術新星，並展現多元豐富的藝術能量。

2024南瀛獎特展，展期即日起至10月20日，地點新營文化中心。

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