水淹朱銘美術館！「人間系列」戶外雕像泡水 災損持續估計中

受暴雨襲擊，朱銘美術館戶外展品「人間系列-三軍（抗戰英雄）」慘遭水淹。（朱銘美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市金山區今（4）日因為受到低氣壓（原「山陀兒」颱風）影響，暴雨襲擊，許多地方淹水。連朱銘美術館傳出災損，許多戶外展品泡在水中，具體損失為何，朱銘美術館副館長鄭力偉表示：要等水退了之後，才能估算。

朱銘美術館受到暴雨影響，多處道路淹黃泥水。（朱銘美術館提供）

鄭力偉指出，新北市金山區今日豪雨不斷，最嚴重的情況是水淹至戶外展品朱銘「人間系列」作品的肩膀部位。到館人員因為水災無法下山，因此留守館內，如今館區成蓄水池，甚至有泥沙淤積，災損情形恐怕嚴重。

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因受到強降雨影響，朱銘美術館園區呈現一片汪洋，通往停車場的道路也被黃泥水淹沒，導致人車無法通行，因此館方緊急休園，暫時禁止民眾進入觀賞藝術品。鄭力偉說明，為了修復作業本週六、日（5﹑6）緊急休館，加上原訂週一休館，最快估計週二才能開館，「所有損失，也須等到水全退了之後才可以估算。」但因為藝術品需要時間修繕，民眾若想觀賞藝術品，可能需要再等一段時間。

朱銘美術館戶外道路受到暴雨影響，成了「蓄水池」。（朱銘美術館提供）

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