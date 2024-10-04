自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

水淹朱銘美術館！「人間系列」戶外雕像泡水 災損持續估計中

2024/10/04 21:32

受暴雨襲擊，朱銘美術館戶外展品「人間系列-三軍（抗戰英雄）」慘遭水淹。（朱銘美術館提供）受暴雨襲擊，朱銘美術館戶外展品「人間系列-三軍（抗戰英雄）」慘遭水淹。（朱銘美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕北市金山區今（4）日因為受到低氣壓（原「山陀兒」颱風）影響，暴雨襲擊，許多地方淹水。連朱銘美術館傳出災損，許多戶外展品泡在水中，具體損失為何，朱銘美術館副館長鄭力偉表示：要等水退了之後，才能估算。

朱銘美術館受到暴雨影響，多處道路淹黃泥水。（朱銘美術館提供）朱銘美術館受到暴雨影響，多處道路淹黃泥水。（朱銘美術館提供）

鄭力偉指出，新北市金山區今日豪雨不斷，最嚴重的情況是水淹至戶外展品朱銘「人間系列」作品的肩膀部位。到館人員因為水災無法下山，因此留守館內，如今館區成蓄水池，甚至有泥沙淤積，災損情形恐怕嚴重。

因受到強降雨影響，朱銘美術館園區呈現一片汪洋，通往停車場的道路也被黃泥水淹沒，導致人車無法通行，因此館方緊急休園，暫時禁止民眾進入觀賞藝術品。鄭力偉說明，為了修復作業本週六、日（5﹑6）緊急休館，加上原訂週一休館，最快估計週二才能開館，「所有損失，也須等到水全退了之後才可以估算。」但因為藝術品需要時間修繕，民眾若想觀賞藝術品，可能需要再等一段時間。

朱銘美術館戶外道路受到暴雨影響，成了「蓄水池」。（朱銘美術館提供）朱銘美術館戶外道路受到暴雨影響，成了「蓄水池」。（朱銘美術館提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應