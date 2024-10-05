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全國唯一！世界級農村音樂會 10/19在台灣最大米鄉登場

2024/10/05 15:45

「三秀園雅集音樂會」今年第6年舉辦，邀請響譽國際的的大提琴獨奏家簡碧青領銜，攜手台灣絃樂團演出，精彩可期。（記者黃淑莉翻攝）「三秀園雅集音樂會」今年第6年舉辦，邀請響譽國際的的大提琴獨奏家簡碧青領銜，攜手台灣絃樂團演出，精彩可期。（記者黃淑莉翻攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大埤「三秀園雅集音樂會」將在10月19日登場，今年首度聯手台灣國際大提琴藝術節，由旅瑞響譽世界的大提琴家簡碧青攜手台灣絃樂團演奏，最特別是將世界首演由台灣女婿、瑞士作曲家比安．穆勒改編自「黃昏故鄉」為三秀園而作《秀園流霞》。

三秀園位在全國最大米鄉大埤鄉，是已故詩人張禎祥的故居，為國內少數完整保留的百年私人園邸，三秀園主理人傅恩弘指出，三秀園曾是文人雅士交遊的園地，閒置多年整修後，承續前人詩文雅集遺緒，舉辦各項藝文活動，尤其秋天的「三秀園雅集音樂會」更是年度備受矚目最大活動，把戶外庭園變成演奏廳，邀請響譽國際的音樂家邀請到農村來演奏，這場全國唯一的農村音樂盛事，年年造成轟動。

三秀園是已故詩人張禎祥的故居，為國內少數完整保留的百年私人園邸，「三秀園雅集音樂會」將在園邸裡舉行。（擷圖自三秀園臉書粉專）三秀園是已故詩人張禎祥的故居，為國內少數完整保留的百年私人園邸，「三秀園雅集音樂會」將在園邸裡舉行。（擷圖自三秀園臉書粉專）

傅恩弘表示，今年是第6年舉辦，由簡碧青領銜，攜手台灣絃樂團演出，音樂會中另有驚喜，由法比安．穆勒特別為三秀園而作《秀園流霞》「黃昏的故鄉」幻想曲大提琴與弦樂團版，將在當天進行世界首演。

另外三秀園雅集「薈萃秋市」將在10月20日接續登場，有市集及小舞台演出，邀請日本吉他演奏家大竹研、跨足台灣文學與音樂的王昭華、裝咖人樂團等獨立音樂創作者，與雲林縣耕農室內樂團一起演出，精彩可期，歡迎大家一起來欣賞，相關活動內容及購票資訊可上三秀園粉專查詢。

另為回饋鄉親，三秀園提供免費入場券給設籍大埤鄉的鄉親，即日起每週五至週日上午10點至下午5點可持身分證到三秀園入口售票處索票。

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