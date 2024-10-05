廣設高手以陶藝開啟第二人生 曾淑嬋「風華再現」展出獨創的絞胎工法

曾淑嬋25年來潛心鑽研陶藝，系列作品在歸仁文化中心精采呈現。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕擅長廣告企畫、產品設計的曾淑嬋，基於健康因素，40歲就從公司退休，進而學習陶瓷窯燒，卻「玩」出興趣，意外在藝術領域開啟第二人生；她25年來潛心鑽研，還自創與傳統絞胎不同的技法，每件作品都是純手工塑造、窯燒，且獨一無二，今起在台南歸仁文化中心舉辦個展。

曾淑嬋的陶藝展以「風華再現」為主題，今（5）日下午在歸仁文化中心第二畫廊揭幕，由古箏演奏開場，她精選了94件各個階段的代表作品，精采呈現自己一路走來的精進歷程。

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65歲的曾淑嬋認為，隨著年紀增長，這有可能是她最後一場個展，因此下週六將舉辦講座，不吝分享自己創作的心得與技法。

曾淑嬋學生時期已開始接案，年輕就創業，一直忙著工作，疏於照顧身體，導致太過勞累，35歲洗腎，後來決定將公司交棒給家人，讓自己休養。

退休後，曾淑嬋接觸陶藝，起初只當成玩票性質，她卻迷上了，認真學習，購置相關設備，還在家裡蓋窯，自己燒製，努力鑽研。

曾淑嬋的陶藝展以「風華再現」為主題，今（5）日下午在歸仁文化中心第二畫廊揭幕。（記者吳俊鋒攝）

曾淑禪師承國寶級名家蘇世雄，技法一直成長，並改良傳統，研發出透光絞胎工藝，陶瓷成品不斷向上提升，而她的心境也跟著進階，將創作當成修行，持續超越自己。

曾淑嬋說，絞胎陶藝在古代已可看到，相傳是部屬向長官宣示效忠之用，因為內外都出自同個泥塊，強調自己表裡如一。

曾淑嬋提到，當時僅限於用不同色調的泥土來組合，而她的絞胎作品，則添加現代顏料配方，呈現出來的效果更加瑰麗、繽紛，首次見到的，常誤以為是彩繪上去的。

曾淑嬋的技法更進化，水份控制、色彩揉鍊，以及修坯等過程完全仰賴手工，歷時至少50個鐘頭，相當費工，也讓每件作品都能呈現獨一無二的藝術之美。

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