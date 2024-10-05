自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

廣設高手以陶藝開啟第二人生 曾淑嬋「風華再現」展出獨創的絞胎工法

2024/10/05 18:13

曾淑嬋25年來潛心鑽研陶藝，系列作品在歸仁文化中心精采呈現。（記者吳俊鋒攝）曾淑嬋25年來潛心鑽研陶藝，系列作品在歸仁文化中心精采呈現。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕擅長廣告企畫、產品設計的曾淑嬋，基於健康因素，40歲就從公司退休，進而學習陶瓷窯燒，卻「玩」出興趣，意外在藝術領域開啟第二人生；她25年來潛心鑽研，還自創與傳統絞胎不同的技法，每件作品都是純手工塑造、窯燒，且獨一無二，今起在台南歸仁文化中心舉辦個展。

曾淑嬋的陶藝展以「風華再現」為主題，今（5）日下午在歸仁文化中心第二畫廊揭幕，由古箏演奏開場，她精選了94件各個階段的代表作品，精采呈現自己一路走來的精進歷程。

65歲的曾淑嬋認為，隨著年紀增長，這有可能是她最後一場個展，因此下週六將舉辦講座，不吝分享自己創作的心得與技法。

曾淑嬋學生時期已開始接案，年輕就創業，一直忙著工作，疏於照顧身體，導致太過勞累，35歲洗腎，後來決定將公司交棒給家人，讓自己休養。

退休後，曾淑嬋接觸陶藝，起初只當成玩票性質，她卻迷上了，認真學習，購置相關設備，還在家裡蓋窯，自己燒製，努力鑽研。

曾淑嬋的陶藝展以「風華再現」為主題，今（5）日下午在歸仁文化中心第二畫廊揭幕。（記者吳俊鋒攝）曾淑嬋的陶藝展以「風華再現」為主題，今（5）日下午在歸仁文化中心第二畫廊揭幕。（記者吳俊鋒攝）

曾淑禪師承國寶級名家蘇世雄，技法一直成長，並改良傳統，研發出透光絞胎工藝，陶瓷成品不斷向上提升，而她的心境也跟著進階，將創作當成修行，持續超越自己。

曾淑嬋說，絞胎陶藝在古代已可看到，相傳是部屬向長官宣示效忠之用，因為內外都出自同個泥塊，強調自己表裡如一。

曾淑嬋提到，當時僅限於用不同色調的泥土來組合，而她的絞胎作品，則添加現代顏料配方，呈現出來的效果更加瑰麗、繽紛，首次見到的，常誤以為是彩繪上去的。

曾淑嬋的技法更進化，水份控制、色彩揉鍊，以及修坯等過程完全仰賴手工，歷時至少50個鐘頭，相當費工，也讓每件作品都能呈現獨一無二的藝術之美。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應