「走入童話—大象國王攝影展」AR 互動體驗展 10/12台中屯藝開展

台中市屯區藝文中心將於10月12日起，舉辦《走入童話—大象國王攝影展》AR互動體驗展，民眾可用手機拍下與動畫故事互動的魔幻瞬間。（屯區藝文中心提供）

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心將於10月12日至11月10日，舉辦「走入童話—大象國王攝影展」AR互動體驗展—屯藝遊樂篇，本次展覽由屯藝中心駐館團隊「移動故事屋」策劃，以動畫《紅鼻仔大冒險》中的「大象國王」角色出發，透過插畫設計風格AR展品轉譯、AR擴充實境體驗、拆解任務的靜態遊樂模式，來展示大象身為國王前的攝影師夢想，民眾還可用手機在現場拍下與動畫故事互動的魔幻瞬間。

屯區藝文中心表示，本次「走入童話—大象國王攝影展」AR互動體驗展，特別結合屯藝中心特色意象，以歡樂的開幕茶會為核心，呈現中心Q版視覺，現場還有「手繪著色區」，為台中親子觀眾打造虛實合一、寓教於樂的親子親密時光。

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移動故事屋表示，一直以來致力於科技互動親子展演體驗開發，共擁有10齣自製動畫，不斷累積自身的IP與親子觀眾間的黏著度，期望為全台各地的親子觀眾打造嶄新有趣的沉浸式體驗。

此外，屯藝中心B1藝享空間將由移動故事屋於10月12日至13日、10月25日至26日，帶來《鷗鷗oh my 趴—海鷗姐姐故事繪畫互動趴》活動，透過融合屯區在地意象的故事，搭配故事屋人氣角色海鷗姐姐擔任說書人，藉由繪畫創作以及相關場景人物的AR擴增實境，打造歡樂的故事派對。其中25日的場次更由巨庭機械公司贊助，邀請偏鄉及在地學童來屯藝中心深度體驗，串連館舍、品牌、企業及社區，營造社會服務及文化平權的友善藝文環境。

屯藝表示，今年與駐館團隊移動故事屋合作打造「科技跨藝」的全新場域，期待能成為科技與藝文創作結合的重要基地；10月到11月還有科技跨藝實驗場「藝起漫遊」系列活動，包含移動故事屋《鳥榕頭手記》街區漫遊計畫、白鹿迷路劇團《克卜勒第N ≒ 幻覺依賴定律》、王連晟「科技浪潮中的創作」講座等活動。

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