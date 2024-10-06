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桃園市閩南語講古開賽 13日景福宮總決賽

2024/10/06 14:40

「2024閩南語說故事比賽」北區場6日在桃園區護國宮開賽。（桃園扶輪社提供）「2024閩南語說故事比賽」北區場6日在桃園區護國宮開賽。（桃園扶輪社提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「2024閩南語說故事比賽」北區場今（6日）在桃園區護國宮開賽，參賽者個個有備而來，道具、服飾及肢體動作豐富，讓閩南語說故事比賽活動增添趣味性，南區場10日在中壢區仁海宮舉辦，13日將在桃園區景褔宮廣場決賽。

由桃園扶輪社主辦的閩南語講故事比賽，今年進入第3年，參與報名人數也比前兩年更熱絡，報名組別也從過去的學校組（低、中、高年級），今年新增加銀髮組，講古題目則不設限，天南地北自行發揮，講古時間，學校組每人3分鐘、銀髮組4分鐘，其中，銀髮組長輩已有多人報名，13日桃園區景褔宮比賽當天，主辦單位決議開放現場一時技癢的銀髮長輩現場報名。

「2024閩南語說故事比賽」北區場6日在桃園區護國宮開賽，參賽者個個有備而來，道具、服飾及肢體動作豐富。（桃園扶輪社提供）「2024閩南語說故事比賽」北區場6日在桃園區護國宮開賽，參賽者個個有備而來，道具、服飾及肢體動作豐富。（桃園扶輪社提供）

今日的比賽各有特色，低年級組奶聲奶氣，配合肢體動作，可愛爆表，萌翻現場；中、高年級組議題性故事性十足，有人訢求海洋環保重要性，呼籲國人不要丟塑膠瓶及垃圾到海洋，有人講述月下老人及觀音菩薩和媽祖的傳奇，甚連三國智多星孔明都有一段逗趣的講述，還有人用喝了不明飲料而變身成小小人的神奇魔法故事，提醒小朋友別亂喝不明飲料，更有訴求家庭倫理的，用全家人出遊到小琉球的所見所聞的趣事，和阿嬤共處隔代互動的溫馨，也有全家人闔樂團聚的點滴。

主辦單位表示，今天比賽各組取前３名，合併10日南區賽場結果，於13日參加總決賽。

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