藝文結合商圈 台中精明一街商圈啤酒市集及音樂饗宴10/10開跑

台中精明一街商圈10月將有多場音樂饗宴（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕藝文結合商圈；台中精明一街商圈10月10日至13日推出啤酒市集及音樂饗宴，其樂團陣容多達18組連番演出；此外，今（5）日、還有10月19日、26日在商圈徒步區舉辦「2024爵對植感．秋季趕集趣」活動，此次結合爵士音樂與植栽市集兩大元素，讓參與者在浪漫的爵士樂聲中漫步於市集享受滿滿的歐洲風情與植栽樂趣。

精明一街商圈主委王尚瑋表示，去年商圈舉辦爵對植感活動受到熱烈迴響，今年分別於今（5）日、還有10月19日、26日再次推出，有爵士專題講座，將邀請知名音樂家「張李弘」及在地爵士老師「郭馬克」，深度與民眾分享爵士的美妙與特色，講座皆免費報名（https://reurl.cc/vv47Vk）。另外，此次更安排別具特色的輕植市集，民眾可以在悠逛商圈時認識植栽，再欣賞台中在地爵士音樂。

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王尚瑋表示，10月10日至13日商圈更首次舉辦音樂季活動，將結合餐飲啤酒市集與音樂，讓民眾體驗歐式風格商圈。其樂團陣容多達18組連番演出，包含白日夢廚房Daydream Kitchen、單細胞樂團、卡尼特Kanit樂隊、三腳貓、城市備忘錄等，將帶來一連串搖滾、流行樂、獨立音樂饗宴，歡迎國慶連假一同來商圈聽團。

經發局表示，精明一街商圈是夾雜在都市叢林中的藝術街道，遊客可以坐在露天咖啡座中，品嘗著香濃的咖啡、異國美食，彷彿置身於巴黎香榭大道。盼透過10月滿滿藝術活動及在地樂團展演，能提振經濟與街區特色，帶動消費力及曝光

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